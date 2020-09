Sparstrumpf von 96-jähriger St. Pöltnerin sollte geplündert werden. Doch die Uroma wehrte ab und verständigte die richtige Polizei.

ST. PÖLTEN. So einfach, wie eine Frau geglaubt hatte, an Geld zu kommen, war es dann doch nicht. Denn sie hatte nicht damit gerechnet, dass eine 96-jährige St. Pöltnerin geistesgegenwärtig reagiert. Doch von vorn.

Via Festnetztelefon kontaktierte eine bislang unbekannte Frau mit ausländischem Akzent die Uroma, der sie weißmachen wollte, dass sie eine ehemalige Schulfreundin sei, in Amerika wohne, jetzt jedoch bei einem Notar in Wien sei und dringend 42.000 Euro brauche. Zur Geldübergabe hat die Anruferin vorgeschlagen, dass man sich in einem Park im Norden von St. Pölten treffen könne.

Als Polizist ausgegeben

Doch die 96-jährige St. Pöltnerin wehrte diese Forderung ab und legte kurzerhand auf. Dem nicht genug, versuchte ein weiterer Anrufer, der Dame das Geld rauszulocken, indem er sich als Polizist ausgab. "Mit der Polizei will ich nichts zu tun haben", so betagte Dame, woraufhin der Anrufer mit den Worten "Leck mich", auflegte. Das kam der St. Pöltnerin dann doch spanisch vor, umgehend hat sie die richtige Polizei verständigt. Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet.