„Niederösterreich ist ein Bundesland reich an Vielfältigkeit – vom Kulturland bis zum Radland NÖ. Im Rahmen unserer Sommerkampagne möchten wir die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher animieren ihr Heimatbundesland NÖ zu erkunden. Deshalb suchen wir als Volkspartei NÖ die Lieblingsplatzerl der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Einfach unter sommer.vpnoe.at das Lieblingsplatzerl hochladen und beschreiben. Zum Ende des Sommers werden tolle Preise verlost. Das Mitmachen lohnt sich!“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

BEZIRK ST.PÖLTEN (pa). „In unserem Bezirk St. Pölten dürfen wir uns über großartige Plätze erfreuen – über zahlreiche Kultur- und Naturjuwele. Mein persönliches Lieblingsplatzerl ist die Gföhlberghütte. Die von den Naturfreunden Eichgraben auf 825 m Höhe errichtete Hütte befindet sich rund 500 m südlich des Gföhlberggipfels und ist von der Klammhöhe (Gemeinde Brand-Laaben) in einer schönen kleinen Wanderung gut erreichbar. Hier komme ich immer gerne her, um Kraft und Energie zu tanken und Freunden zu zeigen, wie schön unser Wienerwald ist. Natürlich genießen wir auch die vom Hüttenteam angebotene köstliche Jause.

In diesem Sinne möchte ich alle Bewohner im Bezirk einladen am Gewinnspiel teilzunehmen und das Lieblingsplatzerl zu teilen. Gemeinsam schaffen wir eine Sammlung von schönen Landschaften und einzigartigen Kulturen. Unter allen Einsendungen des Bezirks wird ein 100 € Wirtshausgutschein verlost. Darüber hinaus warten für alle Einsendungen landesweit drei Hauptpreise“, so VP-Bezirksparteiobmann Martin Michalitsch