Rote Decken der SPÖ NÖ und des Wirtschaftsverbandes NÖ sollen Gäste in den Schanigärten wärmen.



ST. PÖLTEN (pa). Die Gastronomie ist von den Folgen der Corona-Krise besonders betroffen. In Kooperation mit der SPÖ Niederösterreich unterstützt der Wirtschaftsverband Gasthäuser und Cafés mit roten Fleecedecken. Sie haben die Aufschrift „Soziale Heizdecke“ und werden die Gäste an kühleren Tagen in den Schanigärten wärmen.

Christine Kürzel, die Bezirksvorsitzende des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) St. Pölten, übergab die roten Decken gemeinsam mit KommR Franz Kürzel an Christian Widgruber, der das Hotel Restaurant Roter Hahn in St. Pölten führt, und Oberkellnerin Tamara Kocevar.

„Mit unserer Decken-Aktion möchten wir auf lokaler Ebene Solidarität zeigen und in dieser schwierigen Zeit eine konkrete Unterstützung für Gastronomiebetriebe leisten“, erklärt Christine Kürzel die Idee der SPÖ und des Wirtschaftsverbandes. „Wir waren in den letzten Monaten intensiv mit vielen betroffenen Unternehmen in Kontakt und sind ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nun stellen wir ihnen kostenlos Decken zur Verfügung, damit sich ihre Gäste auch an den kälteren Tagen in den Schanigärten wohl fühlen“, sagte Kürzel bei der Übergabe.