An die Veantwortlichen der Gemeinde Brand-Laaben

Ich denke, jede Gemeinde hat eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber ihren Einwohnern. Wenn es nicht möglich ist, eine Bankfiliale zu betreiben, dann muss zumindest für eine Bargeldversorgung für die Bevölkerung gesorgt werden. Nicht jeder ist in der Lage sich ins Auto zu setzen und schnell mal irgend wohin zu fahren. Nicht jeder - gerade ältere Menschen - sind in der Lage schnell mal per Onlinebanking Überweisungen zu tätigen. Da sehe ich die Gemeinden massiv in der Pflicht, diese Menschen zu unterstützen - und wenn es auch nur 1 Person ist.

Dieser Artikel liest sich, als würde Menschen ein Vorwurf daraus gemacht, dieses Service nicht gerade an diesem Automaten in Anspruch zu nehmen und als wäre es eine Drohung, das Service zu beenden, wenn sich das nicht ändert. Ich hoffe, dass ich das falsch verstanden habe und dass das nicht eine indirekte Drohung ist, das einzige, noch vorhandene Service für Menschen, die nicht so mobil sind um x km zu überbrücken, einzustellen, wenn nicht andere Menschen ihre Gewohnheiten ändern und diesen Bankomaten bevorzugen (auch wenn das für sie längere Wege bedeutet).

Ist es wirklich notwendig, sie daran zu erinnern, dass sie für die Bürger in ihrer Gemeinde eine Verantwortung tragen? Es ist nicht damit getan, dass zum 90. Geburtstag der Bürgermeister vorbeikommt und gratuliert. Es ist auch ihre Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Menschen bis dahin vernünftig leben können - und dazu gehört auch die Abwicklung von Geldgeschäften und der Erhalt von Bargeld.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Leodolter