Beim "3KöniXcrosS" am Viehofner See geht es mit dem Rad querfeldein über Waldwege und Wiesen.

ST. PÖLTEN (pw). Am 6. Jänner 2020 heißt es in St. Pölten wieder: querfeldein, über Stock und Stein. Beim "3KöniXcrosS" am Viehofner See stellen Jung und Alt ihr radfahrerisches Können abseits asphaltierter Straßen unter Beweis. Mit dabei sind auch die Zwillinge Leonhard und Rosalie Denk. "Es macht einfach Spaß", erklärt die 13-Jährige. "Und es ist eine gute Ablenkung zur Schule, denn da ist gerade viel zu tun", wirft ihr Bruder ein. Seit vier Jahren gehen sie beim Crossrennen in St. Pölten an den Start.



"Wir sind durch unseren Papa dazu gekommen", so Leonhard.

Und das ist niemand Geringerer als Jürgen Pechhacker: ehemaliger Radrenn-Profi und vierfacher österreichischer Meister. "Wir trainieren immer, wenn Zeit ist, vor allem Kurvenfahren und Technik, etwa im Kaiserwald", erklärt der Schüler.

Schlamm und Dreck

Dass Crossfahren nicht immer einfach ist, liegt an der ungewöhnlichen Strecke: "Der Start bei der Seedose ist schwierig." "Und die Steine sind eine Herausforderung", ergänzt ihr Bruder. "Man muss hart im Nehmen sein. Man hat nach dem Rennen Abschürfungen und ist nass und dreckig." Wie sehr, beweist eine Episode aus früheren Jahren: "Als sie noch kleiner waren, haben sie ihren Vater im Ziel nicht erkannt und den falschen begrüßt", schmunzelt die stolze Mama. Genau das macht die Sache für Jürgen Pechhacker aber so reizvoll.

Mit Rad querfeldein

"Durch den Gatsch ist es sehr rutschig. Daher muss man technisch stark sein. Solche Kurse kommen mir entgegen", erklärt der Rad-Profi. Und natürlich der Heimvorteil.



"Die Strecke ist sehr beliebt. Es wird die gesamte österreichische Spitze vertreten sein."

Einziger Wermutstropfen für Rosalie: "Es könnten mehr Zuschauer kommen, es ist ein lustiges Event." Das Motto der Zwillinge: "Durchkommen, denn Dabeisein ist alles." Infos: www.3koenixcross.at