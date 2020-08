Seine Liebe zum #Holz und zur#Natur hat er wohl schon als Geschenk in der Wiege gelegt bekommen. In späteren Jahren hat er gelermt aus Holz wahre #Kunstwerke zu erzeugen. Mit seiner #Drechselmaschine, die er auf einenAnhänger montiert hat, fährt er durch das Land und gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter.

Vor allem die Jugendlichen haben es ihm angetan. Ihnen will er die Liebe zum Holz vermitteln und das Interesse für #Kunsthandwerk im Allgemeinen wecken.

Mehr über Willi Lashofer



Wir freuen uns, dass Willi sein Drechselmaschine bei Kunst im #Traisenpark - Galeria mobile parkt und uns mit seiner Kunst begeistert. Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Besucher können die Arbeiten von mehreren Künstlern und Künstlerinnen bewundern uns sich daren erfreuen.

Auch Willi Lashofer freut sich, dass er in der Galerie einen Platz gefunden hat. Hier kann er über seine Arbeit berichten und Interessantes von seinem liebsten Werkstoff, dem Holz in allen Formen, Farben und Facetten, erzählen. Er freut sich auf zahlreichen Besuch. Hier sehen Sie wann er in der Galerie anwesend ist.

Die Galeria mobile wird vom Verein zur Entwicklung von Visionen (SensologX) konzipiert, organisiert und betrieben. Falls Leser unter Ihnen Interesse an einer Teilnahme haben, eigenen Kunstwerke ausstellen möchten, dann ist es am besten ein Mail mit einer Anfrage an den Obmann zu senden. Die Galeria mobile - Kunst im Traisenpark - ist der HotSpot für krearive Kunstschaffende in der Region. Wir freuen uns über jede Bewerbung.

