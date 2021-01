Markus Hippmann, Obmann der SPÖ Sektion 10 fordert, wie man es auch schon aus anderen Städten kennt „Grüne“ Bushaltestellen für St. Pölten.



ST. PÖLTEN (pa). Buswartehäuschen eignen sich perfekt für kleine Grünoasen. Ob via Bienengräser auf dem Dach, oder gleich über Blumentröge mit Kletterpflanzen welche die Bushaltestelle „einnehmen“ können. Eine grüne Handschrift macht jede Haltestelle annehmlicher und im Grünen lässt es sich entspannter warten.

Abgesehen vom Wohlfühlfaktor bekämpfen diese Bushaltestellen den Feinstaub, das Artensterben bei den Insekten, sorgen für ein besseres Klima und können auch Regenwasser speichern, was zur Kühlung an warmen Tagen beiträgt. Also eine Win-Win Situation für alle.

Die Stadtgärtnerei ist dem Vorschlag nicht abgeneigt.