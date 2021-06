Bei der gestrigen Gemeinderatssitzung wurden folgenden Förderungen für die heimischen Institutionen beschlossen.



ST. PÖLTEN.Der Beratungsstelle FAIR wird für die Beratung von MigrantInnen, welche nicht beim AMS vorgemerkt sind bzw. eine weitergehende Beratung benötigen, eine Förderung in der Höhe von 16.000 Euro für das Jahr 2021 gewährt. FAIR ist eine arbeitsmarktpolitische Beratungsstelle der Volkshilfe für Migrantlnnen und wird seit dem Jahr 2002 in St. Pölten betrieben. Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 543 KlientInnen aus St. Pölten das Angebot von FAIR in Anspruch.

Subvention für Möwe



Dem Kinderschutzzentrum die MÖWE wird eine Subvention in Höhe von 12.000 Euro für das Jahr 2021 zur Finanzierung des laufenden Beratungsbetriebes gewährt.

Die MÖWE deckt eine wichtige Funktion im sozialen Netz der Stadt ab, insbesondere werden therapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche als Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 fielen 305 neue Fälle an und es wurden insgesamt 1.045 Klientinnen betreut (Kinder, Jugendliche, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld).

Subvention für RAINBOWS



RAINNBOWS-Niederösterreich wird eine Subvention in Höhe von 4.000 Euro für das Jahr 2021 zur Finanzierung des laufenden Beratungsbetriebes gewährt.

Zielsetzung von RAINBOWS ist es, Kinder und Jugendliche bei Trennung der Eltern oder bei Todesfällen in der Familie, zu unterstützen. Das Konzept hat sich über Jahre bewährt und ist eine Alternative zu teuren Therapieplätzen.

Subvention für BhW



Die BhW Niederösterreich GmbH erhält für ihre niederschwellige Bildungs- und Beratungstätigkeit für das Jahr 2021 eine Subvention in der Höhe von 12.000 Euro.

Die BhW Niederösterreich GmbH bietet an ihrem Standort in der Linzer Straße ein qualitativ hochwertiges Service in der Erwachsenenbildung. Es werden Bildungsberatungen, Beratungen zu Themen der Barrierefreiheit sowie Erwachsenbildung und Schulungen im Bereich der Basisbildung angeboten sowie Vorträge und Workshops durchgeführt.

Subvention für Musica Sacra



Dem Verein zur Veranstaltung Internationaler Kirchenmusiktage in Niederösterreich wird für die Durchführung des mit Gesamtkosten von 88.800 Euro veranschlagten Festival Musica Sacra 2021 eine Subvention in der Höhe von 10.000 Euro gewährt.

Das Festival Musica Sacra, das von dem 1973 gegründeten Verein für Internationale Kirchenmusiktage durchgeführt wird, zählt zu den bedeutendsten Musikfestivals des Landes, dessen künstlerische Qualität ihresgleichen sucht. Heuer findet dieses Festival in der Zeit von 12. September bis 8. Oktober statt.

Subvention für „Kulturfabrik“



Dem Verein für Jugendkultur „Kulturfabrik" wird für das Theaterstück „Baraka" und für das Musikprojekt „Freesound" eine Subvention in der Höhe von 9.500 Euro sowie die Nutzungsmöglichkeit des ehemaligen Forumkinos für 15 Tage gewährt.

Subvention für das Fest der Begegnung



Die Träger des Festes der Begegnung (Pastorale Dienste der Diözese St. Pölten mit der Betriebsseelsorge Traisental, den Kinderfreunden St. Pölten und dem Jugendtreff Little Phönix), welches am 18. Juni 2021 als Auftakt im Cinema Paradiso und am 19. Juni im Sparkassenpark als Open Air mit Musik, Tanz und Kulinarik stattfindet, erhalten eine Subvention in der Höhe von gesamt 7.500 Euro.

Das Fest der Begegnung ist eine seit nunmehr 28 Jahren stattfindende Veranstaltung für Völkerverständigung, Toleranz und Integration und bringt verschiedene Menschen verschiedener Herkunft zusammen, insbesondere durch die Einbeziehung von Kulturvereinen der Migrantinnen und Migranten.

Subvention für Ost-West Musikfest 2021



Das Ost-West Musikfest erhält für die Ausrichtung der in St. Pölten stattfindenden Konzerte des Musikfestes und für die Durchführung von Meisterkursen in der Musikschule in der Zeit von 18. Juli bis 4. August eine Subvention in der Höhe von 4.000 Euro. Darüber hinaus wird der Festivalleitung im genannten Zeitraum die Musikschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt.