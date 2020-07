NIEDERÖSTERREICH. Die Hypo Niederösterreich wurde als Landesbank mit dem Status C+ - dem höchsten Wert - im Nachhaltigkeitsranking von der ISSESG für ihre Bemühungen beim Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Damit belegt sie in Österreich den ersten Platz und ist die nachhaltigste Bank des Landes.

"Wir gehen mit dieser Umwelt so um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum." Mit diesem Zitat von Jane Fonda beschreibt Landesrat für Finanzen und Mobilität Ludwig Schleritzko die derzeitige Situation.

Unsere Umwelt zeigt uns in den vergangen Monaten sehr deutlich auf, dass es in puncto Nachhaltigkeit kurz vor zwölf Uhr ist. Lange Trockenperioden und darauf folgender Starkregen in Österreich oder die Waldbrände in Australien sind beste Indizien dafür, dass eine Veränderung notwendig ist.

Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert

Die Hypo NÖ hat es sich als Anleihenbank zur Aufgabe gemacht Immobilienprojekte und soziale Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Dabei steht aber das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agend - Stichwort: Green Bonds. Der erste "Green Bond" Österreichs hat im Juni dieses Jahres emittiert.

Was ist ein "Green Bond"?

Ein "Green Bond" ist eine besondere Form der Anleihe, bei der Geld lukriert wird, welches dann wiederum in grüne Projekte fließen muss. Grundsätzlich gibt es für Projekte, die CO2- positiv sind, eine besonders positive Form der Refinanzierung.

"Unsere Anleihe war die erste ihrer Art, die mit dem heimischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte zertifiziert wurde. 134 Investoren aus 18 Ländern boten über eine Milliarde Euro für unseren 500 Millionen Euro großen Greend Bond. Damit wurde der doppelte Betrag geboten, was für ein Emissions-Debüt beachtlich ist. Rund 30 Prozent dieser Investoren boten auch erstmalig für eine unserer Emissionen. Das zeigt, dass wir mit unserer nachhaltigen Orientierung den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass nachhaltige Investments auch im institutionellen Bereich eine immer größere Rolle spielen," sagt Vorstand Wolfgang Viehauser.

Reduktion des eigenen COs-Fußabdrucks

Die Hypo Niederösterreich schreibt aber nicht nur in ihren Projekten Klimaschutz groß, sondern fangen bei sich selbst an. So gibt es beispielsweise keine herkömmliche Klimaanlage in der Hypo-Zentrale in der Landeshauptstadt, sonder eine Kühlung der Räumlichkeiten erfolgt durch eine passive Kühlung mittels Grundwasser.

Des weiteren unterstützen und sponsern sie seit 2019 die Biodiversität mit ihrem Projekt "Wir für die Bienen". So findet man in einem Stockwerk des Hauses eine Bienenfarm. Über den dort produzierten Honig dürfen sich Kunden dann freuen.

"Green Jobs"

Diese Einstellung wird auch an die Mitarbeiter in allen Geschäftsstellen weitergegeben und so wird versucht überall Papier einzusparen, wo es möglich ist. Des weiteren werden anstelle von Kapselmaschinen, Kaffeemaschinen verwendet, die ganze Bohnen mahlen. Dadurch werden 320kg Plastikmüll pro Jahr eingespart - ein Wert, der in Zukunft noch größer werden soll.

Mitarbeitern wird weiters eine ÖBB BusinessCard zur Verfügung gestellt, um für weitere Strecken, Bahnreisen attraktiver zu machen. Für kürzere Wege können sie auf Hyprid- bzw. Elektroautos als Firmenauto zurückgreifen.

Diese "grüne" Vorgehensweise beeinflusst ebenso die Kreditvergabe. So werden Projekte, die unsere Umwelt grob benachteiligen, nicht finanziert.