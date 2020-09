2021 werden die St. Pöltner zur Wahlurne schreiten, um den neuen Gemeinderat zu wählen. Heute, 1. September, starten die NEOS in den Wahlkampf.

ST. PÖLTEN. Aktuell sind sie noch nicht im St. Pöltner Gemeinderat vertreten, doch "das Ziel ist der Einzug", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Heute, 1. September 2020, fand die Kick Off-Pressekonferenz der NEOS für die Gemeinderatswahl in St. Pölten statt. Unter dem Motto "Dein St. Pölten kann mehr" sind Bürger aufgefordert, sich mit ihren Ideen und Wünschen für eine lebenswerte Stad einzubrigen. Darüber hinaus will man mit Menschen ins Gespräch kommen, die sich für eine Kandidatur interessieren. Ja, richtig gelesen – die NEOS sind auf der Suche nach Personen, die sich ins kommunalpolitische Geschehen einbringen wollen. Ein kompetentes Team will man in die Wahl schicken, es brauche mutige Bürger, die neue Perspektiven und frische Ideen haben, um ein "zukunfsfittes und lebenswertes St. Pölten" zu generieren, so Collini.

Soll jedoch nicht heißen, dass die Landeshauptstadt jetzt nicht lebenswert ist, doch "wir sind der Meinung, da geht mehr", sind sich Collini und Landesgeschäftsführerin Kristina Janjic einig.

Vier Tehmenblöcke wurden – auch im Rahmen einer Besuchstour – definiert.

Mehr Plan beim Bau

„Viele Rückmeldungen drehen sich um die intensive Bautätigkeit der Stadt, die als planlos und unkoordiniert wahrgenommen wird. Fragt man die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Anliegen, werden aber auch mehr Krabbelstuben, eine lebendigeres Stadtzentrum und mehr Platz für junge Menschen sowie mehr innerstädtische Grünflächen genannt“,

betont Collini, die das Feedback in erste Ideen gegossen hat, einen Baubeirat installieren will, der unter Einbindung unabhängiger Experten sowie der Bevölkerung einen Blick auf das Große Ganze hat.

Mehr Chancen für die Kleinsten

Die Stadt brauche mehr kostenlose Betreuungseinrichtungen und mehr als einen einzigen Kinderkassearzt. Daher lautet die Forderung nach einer Ansiedlung eines ärztlichen Kinderzentrums mit Kassenarzt und psychologischer Betreuung.

Mehr Jobs und Schwung für die Wirtschaft

Der Ruf nach eiem vernünftigen Betriebsansiedlungskonzeptes wird laut, ebenso sollen attraktive Co-Working-Spaces mit Unterstützungsangeboten für Unternehmensgründungen angeboten werden. Zudem solle die Innenstadt belebt werden, es drohe die Gefahr, dass St. Pölten zu einer Schlafstadt wird.

Mehr Lebendigkeit und Grün für alle

Unnötige Versiegelung soll gestoppt, Oasen in der Stadt geschaffen werden. "Warum etwa nicht den Domplatz begrünen?", fragt Collini.

Gemeinderat der Landeshauptstadt

42 Personen umfasst der Gemeinderat von St. Pölten, Bürgermeister ist Matthias Stadler (SPÖ). Erster Vizebürgermeister ist Harald Ludwig (SPÖ), zweiter ist Matthias Adl (ÖVP).

Es gibt 11 Stadträte: 7 SPÖ, 2 ÖVP, 2 FPÖ und 28 Gemeinderäte: 17 SPÖ, 6 ÖVP, 4 FPÖ und einen fraktionslosen Gemeinderat. Regiert wird in dieser Konstellation seit 12. Mai 2016.

Die NEOS sind aktuell in 33 Gemeinden im Gemeinderat mit insgesamt 28 Gemeinderäten vertreten.