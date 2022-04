Gemeinsam ein sportliches Ziel erreichen, Spaß haben, feiern und Gutes tun. Meld' dich an zum 7. VISION RUN!

"VISION RUN – Gemma‘s an“ mit diesem Leitspruch fällt am Donnerstag, den 01.09.2022, der Startschuss zum siebten VISION RUN beim Sportzentrum NÖ/Ratzersdorfer See in St. Pölten.

Neben den RUN & WALK/Smovey Bewerben ist mit Genussmeile, attraktivem Showprogramm sowie der bereits im Startgeld inkludierten Spende von € 10,- auch heuer wieder ein toller Abend für alle TeilnehmerInnen und BesucherInnen garantiert.

Datum und Startzeit: 01.09.2022 um 18:00 Uhr, Lauf Blockstarts

01.09.2022 um 18:30 Uhr, Walk Blockstarts

St. Pölten, Sportzentrum/Ratzersdorfer See Bewerbe: 5 km Run, Walk und Smovey in 3er Teams



Frühbucher-Tarif bis 15.05.2022!!!

Startgeld:

Bis 15.05.2022: € 26,- p.Ps./€ 78,- je Team

16.05. bis 28.08.2022: € 29,- p.Ps./€ 87,- je Team

Nachnennung: € 33,- p.Ps./€ 99,- je Team

Infos zum Event: www.visionrun.at

Weitere spannende Details werden bei der Pressekonferenz Ende April bekanntgegeben und auch hier veröffentlicht!

Und nicht vergessen: Wir suchen den VISIONärsten Teamnamen! => Infos