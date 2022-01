Selbsthilfe Gruppe zur Förderung von Miteinander und Mobilität Sehender - Blinden und Sehbehinderten in Österreich. Hier kann man Hilfe anbieten oder erhalten. Dies ist eine Gruppe für alle die sich Ehrenamtlich engagieren.

Die Helfenden Engel sind eine Selbsthilfegruppe und Beratungsstelle für hör–, seh- und körperbehinderte Kinder – Jugendliche – Erwachsene, sowie deren Angehörigen und allen Interessenten in NÖ – Burgenland und Wien. Sie haben eine Kooperation mit dem Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen und der Interessengemeinschaft der Assistenzhundehalter/innen. In unserer Gruppe möchten wir allen Teilnehmern die Möglichkeit geben, ein starkes „Wir“-Gefühl zu entwickeln. Nach dem Motto: „Hilfe zur Selbsthilfe“ Denn nur durch gegenseitige Hilfe ist das zu realisieren.

Alle Mitglieder der Helfenden Engel sind Experten,die sich in eigener Sache selbst helfen. Sie bestehen aus Betroffenen und Angehörigen und allen Interessenten,die sich zu bestimmten Erkrankungen austauschen und gemeinsame Ziele verfolgen.

Lebensmotto der helfenden Engel: Gemeinsam statt Einsam!

Wir bieten Austausch - Information – Beratung – Begleitung – Unterstützung beim Ankauf eines Assistenzhundes an. Weiteres

Erfahrungsaustausch mit anderen Selbsthilfegruppen vom In – und Ausland

Aufbau eines gemeinsamen Netzwerkes über das Internet

In Zusammenarbeit mit Rundfunk – Fernsehen und Medien haben wir uns zum Ziel gesetzt die Anerkennung von den Assistenzhunden durch die gesetzlichen Krankenkassen und Sozialversicherungsträger zu erreichen.

Zeit und Ort des Gruppentreffens werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Information und Beratung

„ Helfende Engel „

Grabengasse 9A 2/1

2630 Ternitz

Mobil:0680/ 1339317

email: sabine.kleist@aol.at

Homepage : http://www.helfende-engel.at