Die Gruppenphase der Nationalliga 2021 der Stockschützen wurde am Samstag, den 29.05. abgeschlossen. Von den Gruppen A-H sind die 8 Gruppensieger für die Finalspiele qualifiziert, die 8 Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte haben den Klassenerhalt geschafft und alle anderen Vereine müssen in die diversen Landesverbände absteigen.

Die Finalspiele werden am Samstag, den 12.06. gespielt und die 4 Sieger steigen in die Bundesliga 2022 auf.

Die Finalspiele lauten:

ESV Drei Eiben Eibiswald (Stmk) vs. SU Schardenberg (OÖ)

GSC Liebenfels Stocksport (Ktn) vs. SC Schwaz Stocksport (T)

ESV HLS Jimmy Wien II (W) vs. UEV Haigermoos (OÖ)

ESV Großfeistritz (Stmk) vs. SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen (NÖ)

Der 1. EV Stattersdorf konnte in einer durchwachsenen Saison, in der leider nicht alle Spieler die gewohnte Form ausspielen konnten, in der Gruppe H nur den 4 Platz erreichen.

In der ersten Runde machte man sich mit einem 5:5 Unentschieden in einem ausgezeichneten Spiel beider Mannschaften gegen den ESV St. Stefan/Lav.-Lach (Ktn) noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt oder mehr, aber in den nächsten beiden Runden musste man zwei empfindliche Niederlagen auswärts gegen den SC Schwaz Stocksport (T) und zuhause gegen den ESV ASKÖ Tauchen (Bgld) einstecken. Im besten Spiel des 1. EV Stattersdorf in Runde 4 auswärts gegen den ESV ASKÖ Tauchen (Bgld) konnten nach einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung die Burgenländer mit 6:4 besiegt werden. Im nächsten Heimspiel gegen den SC Schwaz Stocksport (T) musste man sich schlussendlich wieder mit einem dem Spielverlauf nach gerechten 5:5 Unentschieden begnügen. Das letzte Spiel der Gruppe H in St. Stefan im Lavanttal wurde sehr unglücklich als mehr als gleichwertige Mannschaft mit 4:6 verloren.

In diesem Spiel in der letzten Runde konnte der erst 23jährige Spieler des 1. EV Stattersdorf Stefan Maier sein Talent unter Beweis stellen und spielte einen fast fehlerfreien Bewerb.

Im nächsten Jahr werden die St. Pöltner in der 1. NÖ Landesliga 2022 versuchen den sofortigen Wiederaufstieg in die Nationalliga 2023 zu schaffen.