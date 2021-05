St. Pölten.- Seit Jahren ist Landtagsabgeordneter Dr. Martin Michalitsch einer der zahlreichen Ansprechpartner des Club 81 wenn es darum geht Initiativen für mehr Barrierefreiheit zu setzen. Daraus entstand eine besondere Verbundenheit zu unserem Club 81.

In einem ausführlichen und in sehr einer freundschaftlichen Atmosphäre mit Vorstandsmitgliedern informierte er sich gestern im Hippolythaus St. Pölten über die Anliegen und Sorgen, die den Club 81 in der Zeit der Pandemie besonders betreffen und berühren. Und selbstverständlich waren auch die Zukunftspläne des Club 81 ein ganz zentrales Thema.

Als besondere Überraschung übergab Landtagsabgeordneter Dr. Michalitsch an den Vorstand einen sehr namhaften Geldbetrag in der Höhe von 500 Euro als persönliche Unterstützung für die Arbeit des Club 81. Dafür und für sein reges Interesse am Engagement des Club 81 danken wir LAbg. Dr. Michaltisch ganz besonders herzlich,