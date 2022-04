“Das Virus hat uns fest im Griff“: Die mehrmaligen Pandemiezeiten und ihre Folgen, Gesetze, Verordnungen, FFP2 – Masken, Abstand, Impfen usw., haben es nicht möglich gemacht, einen Stammtisch mit Musik und Tanz, zu veranstalten. Auch die letzte Verordnung kam sehr spät und viele Veranstalter mussten ihre schon geplanten Feste mit Vortragskünstler und Musik, spontan absagen. Viele Gespräche mit Musikanten und Freunden ergab, „Die Stammtischmusiist das Wellness für die Seele“, sie vertreibt die Sorgen des Alltags. Dieses Treffen wird immer 2mal im Jahr, Frühjahr und Herbst, veranstaltet.

Am Abend des 6. April 2022, trafen sich im Gasthaus „Zur Kaisereiche“, der Familie Claudia und Anton Schilling, in Innermanzing, organisiert von den Wirtsleuten und Frau Sissy Kalousek, Gässte, Musikanten und Gesangsgruppen.



Gespielt haben:

Eröffnet wurde der musikalische Reigen, von der „Hie und Do Musi“, die schon viele Jahre dieses Musikantentreffen, mitgestaltet haben.

Der „Anzbacher Dreigesang“ gab, bekannte und weniger bekannte Volkslieder, zum Besten.

Der „Harmonika Club – Neulengbach“, unter Mitwirkung der Wirtin, Claudia Schilling, brachten Schwung in das Ganze, mit Tanzmusik. Leider konnte, infolge des vollbesetzten Saales, nicht getanzt werden.

Der „Hochstrasser Blasmusikverein“ der im Gasthaus Schilling auch das Probelokal hat, konnte mit den gespielten Stücken, das Publikum begeistern.

Der „Kleinberger Dreigesang“ unter der Leitung von Sissy Kalousek, brachte Volkslieder, die vom Publikum mit großem Applaus, gewürdigt wurde.

Die erstmals auftretenden Gruppen, die „Senioren Combo“ aus dem Triestingtal (mit der Oberkrainer-Besetzung) und die „Spätzünder“ aus Wilhelmsburg, konnten mit ihrer Musik, die Stimmung noch erhöhen. In verschiedenen Besetzungen wurde Volksmusik zum Besten gegeben, die man nur selten zu hören bekommt.

Die „zitherspielende Solistin“ (Maria Eckerstorfer), und alle Musikanten, machten das volkskulturelle Treffen, zu einem unvergesslichen Volksmusikabend.

Unter den Gästen war auch die Stammtischleitung des „Dirndltaler Musikantenstammtisches“, aus Kirchberg an der Pielach, Maria und Josef Rathkolb, welche auch ihren nächsten Stammtisch am 3. Mai 2022, Begomm 15:00 Uhr, im Dirndlhof, veranstalten werden.

Zu Treffen im Gasthof Schilling, brachten sie auch einige ihrer Stammgäste, Rudi und Monika, Hans Katzensteiner, Hansl Sepp, Albert Jerhof, Rosi u. Hans Stadler und einige mehr, mit.

Kommt vorbei und schaut herein, lasst uns musizieren, tanzen und fröhlich sein.