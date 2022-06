Zwei Judoka trotzen dem heißen Sonntag

Abschlussturnier

Das Kyu-Turnier stellte eine Woche vor Schulschluss das Saison-Ende für die Judoka der UNION Judo Mifune St. Pölten dar. Bei diesem Turnier werden die Sportler nicht nur nach Alter und Gewicht ihren Gegnern zugeteilt, sondern zusätzlich wird auch die Graduierung (japanisch Kyu) -also die Gürtelfarbe- berücksichtig.

3. und 4. Platz

Trotz des heißen und sommerlichen Sonntags wollten sich zwei Nachwuchssportler das Turnier nicht entgehen lassen. Beide traten in der selben Altersklasse an, jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Graduierungen auch in unterschiedlichen Gruppen. Julian Röszler trat in der Gruppe bis zum Gelbgurt an und erreichte dort den 3. Platz. Moisej Orunbaev kämpfte sich in der Gruppe bis Orange auf den 4. Platz.

Judo trotz Ferien

Damit haben sich die beiden -so wie auch alle anderen Judoka- die Sommerferien redlich verdient. Ganz auf Judo müssen sie aber auch diese zwei Monate nicht verzichten, da einmal wöchentlich im Vereinshaus der SPORTUNION St. Pölten trainiert wird.