Eine Sonntagswanderung - von St. Pölten auf den Dunkelstein

Jetzt ist es knapp 2 Jahre her, seit ich mein Auto verkauft habe und ohne eigenen fahrbaren Untersatz unterwegs bin. Die meisten Wege lege ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, doch wie komme ich an jene Orte, die ich früher gerne besucht habe und dachte nur mit einem Automobil erreichen zu können? Einer dieser Orte ist der Dunkelstein im Dunkelsteinerwald. Ein kleiner Gipfel mit schöner Aussicht für den Nachmittag :). Ich beschloss den ganzen Weg von St. Pölten zu Fuß zurück zulegen - es wurde doch etwas länger als eine Nachmittagswanderung, aber dafür ein wirklich tolles Gefühl den "Gipfel" zu erreichen. Wir starteten um 10 Uhr vom Bahnhof St. Pölten los, hielten uns großteils an den Weitwanderweg Nummer 6, und erreichten Neidling. Dort beschlossen wir beim Schloss Goldegg vorbei durch den Wald geradewegs den Goldeggerbach entlang zu gehen, doch irgendwie haben wir die eine oder andere Abzweigung falsch genommen und landeten nicht genau dort wo wir vorhatten. Es war aber nur ein kleiner Umweg und wir kamen im Bereich Buchenschachl auf den regulären Weg zum Dunkelstein. Von da war es nicht mehr weit zum Ziel. Kalt war es oben, das Thermometer am Baum zeigte minus 4 Grad. Zurück gings über Burg Hohenegg und Hafnerbach nach Prinzersdorf und mit dem Zug zurück nach St. Pölten. Wir waren ca 6,5 Stunden unterwegs, KM geschätzt 23.