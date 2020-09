Auf der Donauinsel fanden am Sonntag, 6.9.2020 die U11, U13 und U15 Österreichischen Meisterschaften im Beachhandball statt.

Trotz fehlender Trainingsmöglichkeiten im Sand konnten die St. Pöltnerinnen mit den Spitzenteams mithalten und sich über einen 4. (U15) und einen 5. Platz (U13) freuen.

Am erfolgreichsten waren die jüngsten Teilnehmerinnen, die U11. Sie holten 4 Siege aus 4 Spielen, alle 8 Halbzeiten, die im Beachhandball einzeln gewertet werden, wurden gewonnen, kein einziger Punkt abgegeben.

Das Bundesligateam der St. Pöltnerinnen, die als Siegerinnen des Grunddurchganges nach der Anullierung der Saison 2019/20 nicht in die WHA, die höchste Liga aufsteigen durften, startet mit 2 Heimspielen in der Prandtauerhalle in die Saison.

Samstag, 19.9.2020 18:00 gegen den UHC Wein4tler Netzwerk Hollabrunn

Samstag, 26.9.2020 18:00 gegen SK Keplinger Traun