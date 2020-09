NÖ/ST. PÖLTEN (pa). Der Vision Run in St. Pölten ist bereits ein Fixpunkt im Sportkalender des Maschinenring NÖ-Wien. Corona-bedingt fand der Firmenlauf heuer in einem neuen Format statt – nämlich virtuell! 56 Personen des Maschinenring NÖ-Wien nahmen heuer am „1. Virtual Vision Run“ teil – und das bedeutet Platz 3 in der Wertung der Unternehmen mit den meisten Anmeldungen!

„Bewegung gehört einfach dazu, um sich wohl zu fühlen und um gesund zu bleiben. Das ist für uns als Arbeitgeber sehr wichtig. Außerdem ist der Vision Run fix in unseren Planungen und Aktivitäten innerhalb der Betrieblichen Gesundheitsförderung verankert. Corona kann uns in unseren sportlichen Aktivitäten nicht bremsen!“, so DI Gernot Ertl, Landesgeschäftsführer.

Alles neu beim Vision Run!

Neu war heuer der gesamte Ablauf sowie der Zeitraum des Laufes: Nicht nur an einem einzigen Tag, sondern von 3. September 18.00 Uhr bis zum 6. September 23.59 Uhr war es möglich, die gewählte Strecke zu absolvieren. Registriert auf der sports4me.com-Plattform und eingeloggt in einer Lauf-App, konnte übers Handy die Strecke getrackt und die Laufzeit gemessen werden.So liefen die Mitarbeiter von Maschinenring zum Teil in Kleingruppen und zum Teil allein – aber doch verbunden durch den 1. Virtual Vision Run!

Natürlich war auch heuer wieder im Nenngeld ein Spendenanteil von € 5,- an soziale Projekte inkludiert.

Betriebliche Gesundheitsförderung im Maschinenring: „MR in Bewegung – bewusst g'sund!“

Sport und Gesundheit sind ein großes Thema innerhalb der Maschinenring-Organisation, speziell in Niederösterreich. Der Maschinenring Niederösterreich-Wien trägt das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung bereits seit 2013. Mittlerweile haben sich viele lokale Maschinenringe der Aktion angeschlossen und ebenfalls ihre BGF-Projekte gestartet.

Mobile Massage, gemeinsame Sportabende und 5-Minuten-Turnen zum Start in den Bürotag finden zwar derzeit wegen Corona-Abstandsregeln nicht statt, aber man hofft auf eine baldige Fortsetzung.Trotz Corona möglich sind natürlich der tägliche Obstkorb, eine regelmäßige genaue Überprüfung der Arbeitsplätze, MitarbeiterInnen-Schulungen „mit Abstand“ und vieles mehr.

ISO 45001: Moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz in Unternehmen

Untermauert wird das Engagement für das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen durch eine heuer zusätzlich erlangte ISO-Zertifizierung: Nämlich jene für „Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement“ (ISO 45001). Ziel es ist, das Risiko von Verletzungen, Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen in Unternehmen sichtbar zu reduzieren. Geeignete Methoden und Instrumente müssen dazu auf allen Ebenen eines Unternehmens angewendet und genutzt werden. Es sollen nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch andere Personen, die unter der Verantwortung des Unternehmens tätig sind, besser geschützt werden.

Maschinenring erreichte wieder Top-Position im Trend Arbeitgeber-Ranking!

Der Maschinenring als gesamte Organisation ist wieder – zum zweiten Mal in Folge – einer der Top-Arbeitgeber

Österreichs laut Trend-Ranking. Platz 57 von 300 untersuchten Unternehmen zeigt, dass die Organisation aus

Sicht der Arbeitnehmer/-innen attraktive Arbeitsplätze bietet.

Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber-innen basiert auf einer anonymen Onlinebefragung von

Arbeitnehmer/innen, trend-Leser/innen und Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu. Zusätzlich werden Bewertungen auf kununu herangezogen.

Bei Maschinenring freut man sich schon jetzt auf den nächsten Vision Run, der 2021 hoffentlich wieder in St. Pölten vor Ort stattfinden kann.