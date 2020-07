Insgesamt sechs mit rund 20.000 Euro dotierte NOEPS Landescups werden heuer auf Springturnieren in Niederösterreich ausgetragen. Im Rahmen des zweitägigen Springturnieres in St. Pölten-Hart von 8.-9. August stehen in den 18 Springbewerben von einer Höhe bis zu 1,25 m drei gut dotierte Cup-Vorrunden und die Ländlichen Landesmeisterschaften Springreiten auf dem Programm.

ST.PÖLTEN (pa). Im Finale vom ERREPLUS Amateurcup (1,120 m) reiten die blau-gelben Pferdesportler um einen nagelneuen Sattel der hochwertigen Marke Erreplus und weitere Sachpreise im Wert von insgesamt 4700.- Euro und im Finale vom PEGUS Risikospringcup (1,20 m) geht es für die Qualifizierten um Pferdefutter im Wert von rund 1500 Euro.

Die neue MARSTALL Einsteiger Trophy (1,05 m) hingegen startet in St. Pölten-Hart in ihre erste Runde und verspricht den Einsteigern unter den Springreitern Sachpreise im Wert von 1050.- Euro.

Mit Anna Pfoser hat der Veranstalterverein sowohl im Finale vom Pegus Risikospringcup als auch im ERREPLUS Amateurcup ein heißes Eisen im Feuer. In den ersten Vorrunden dieser Cups in Bad Fischau im Juli hatte die Ausbilderin und Springreiterin im Sattel von Coralin Platz 3 (Pegus), sowie Platz 5 (Erreplus) für den RC St. Pölten-Hart geholt.