Die Instandhaltung des Sportplatzes in der Marktgemeinde Böheimkirchen ist wichtig. Daher wurde in der letzten Gemeinderatssitzung die Wartungsarbeiten einstimmig beschlossen.



BÖHEIMKIRCHEN. Die Arbeiten gehen an die Firma Wolfgang Heinz "Heinzi's Heinzelmännchen" aus Untergrafendorf für die nächsten Jahre bis 2030. Die Kosten belaufen sich auf 8.184 Euro inklusive Mehrwertssteuer. "Die Sanierung und Instandhaltung ist unbedingt notwendig, auch wenn nicht am Platz gespielt wird. Diese Arbeiten sollen rasch durchgeführt werden", so Bürgermeister Johann Hell.