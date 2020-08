„Es kracht, es zischt, zu seh’n ist nischt“: So der Titel einer alten und zudem ziemlich dummen Disney-Komödie aus den frühen Siebzigern. Die Parallele zur Gegenwart: Auch heute kracht’s und zischt’s – und zu sehen ist noch immer fast nichts.

So weit, so schlecht. Denken Sie doch sicherlich: „Wovon verdammt noch eins spricht der Mann?“ Von der Krise. Der Banken-, Finanz- und Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch Corona, die schon da ist, obgleich wir sie noch nicht sehen.

Aber es kracht schon im Gebälk ... und zwar mächtig. Die burgenländische Commerzialbank liegt ja bereits unter den Trümmern – mit einer Überschuldung von sagenhaften 528 Millionen Euro!

Es kommt aber noch dicker: Laut einer Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung im deutschen Halle sind 28 Prozent der Geldinstitute akut bedroht, darunter jede Menge Sparkassen und Volksbanken.

Schlussfolgerung 1:

Gehen die Banken hoch, geht das Geld hoch ... auf Nimmerwiedersehen! Einfach Kunden der Commerzialbank fragen. Die wissen leidgeprüft Bescheid.

Und wenn „meine“ Bank nicht hochgeht? Auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wirft die EZB die Euro-Druckerpressen an (beim jüngst in Brüssel beschlossenen 1,8 Billionen Corona-Hilfspaket gewissermaßen ein Muss), wird der Markt einmal mehr mit wertlosen, weil wertmäßig durch nichts gedeckten, Papierschnipseln – Geldscheinen genannt – geflutet. Dass dies nicht ohne Folgen für die Stabilität der Einheitswährung bleiben wird, scheint selbst für Laien klar wie Kloßbrühe ...

Tja, und dann ist da noch der Negativzins. Was das ist? Hier auf die Schnelle die einfachste aller Erklärungen:

Setzen Banken Negativzinsen auf Kundeneinlagen an, bekommen Kunden für ihre Einlagen keine Zinsen mehr, sondern müssen im Gegenteil Zinsen zahlen.

Ein Unding, aber bereits Realität. Wie titelte der „Kurier“ am 9. Juli 2020? „Auch österreichische Banken geben Negativzins an Kunden weiter“. Der „Standard“ schrieb: „Banken strafen Unternehmen für Plus auf dem Konto“. Und „finanzen.net“ verrät: „Banken bitten zur Kasse – Strafzinsen für alle kommen“.

Schlussfolgerung 2:

Geht „meine“ Bank nicht hoch, verliert das Geld am Konto trotzdem an Wert. Scheint, als hätte uns das ominöse „System“ in der Tat im Würgegriff. Wie aber entkommen?

Die Lösung:

Kaufen Sie Metalle. Egal ob Silber oder Strategische Metalle, auch Technologie- und Industriemetalle genannt. Hauptsache Metall. Sie sind die Juwelen des 21. Jahrhunderts, steigen stetig im Wert und werden zudem von knapp 90 Prozent ALLER Industriezweige händeringend gebraucht.

Machen Sie Ihr Vermögen also felsenfest – und informieren Sie sich!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Am besten hier:

VORTRAG AM 6. AUGUST 2020 im Forum Kino, Kranzbichlerstraße 18, 3100 St. Pölten

DAMOKLESSCHWERT NEGATIV-VERZINSUNG

THE BANK JOB oder WIE MAN ERFOLGREICH EXISTENZEN VERNICHTET

Beginn: 19 Uhr

HAUPTTHEMEN:

Der Finanzmarkt 2020

• Commerzialbank (Täuschung, Kontrollversagen, Kontensperrungen, Vermögensverlust)

• Das große Dilemma der Geschäftsbanken: Der Negativzins

• Konsequenzen bei den Assetklassen: Anleihen, Aktien und Immobilien



Der Metallmarkt 2020

• Der Silbermarkt im Wandel• Wichtige Parameter: Liquidität, Anonymität, Unabhängigkeit, Werterhalt



• Industriemetalle – Die Geheimwaffe: Silber und die kleinen Brüder

• Wie kann ich Besitzer werden? (Der einmalige Kauf; der monatliche Ankaufsplan)

Vortragender: Dipl-Ing. Ernst Gratz, Spezialist für Sonderlösungen

Anmelden unter: office@gratz-consulting.at

ANMELDUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH!

ACHTUNG: Berücksichtigung der Corona-bedingten Abstandsregeln;daher Einlass für maximal 60 Personen bei 150 Sitzplätzen



Zur Erklärung:

Dies sind Beiträge zum Thema „Physischer Kauf von Metallen als Alternative“.Die Zusammenarbeit als selbstständiger Repräsentant für Österreich mit der Schweizerischen Metallhandels AG (SMHAG), dem Fraunhofer Institut, der TU München,

Professor Bocker und vielen mehr gibt mir die Möglichkeit, auf aktuelle Informationen zuzugreifen und sie weiterzugeben. Das Aufzeigen brandaktueller Alternativen zu

werterhaltenden Investitionen ist somit garantiert.

D.I. Ernst Gratz

Die Stimme des Metallmarktes