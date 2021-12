Interview mit dem Lehrlingsbeauftragten und Landesinnungsmeister-Stv. der NÖ Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Dipl.-Ing. (HTL) Gerald Kopsa

Ihre Branche ist auf der Suche nach jungen Leuten, die einen Job als Installateur anstreben?

Gerald Kopsa: Ja, egal wo man hinschaut, egal wen man fragt, die heimischen Firmen sind massiv auf der Suche nach Fachpersonal. Gerade bei uns in der Branche - dem Handwerk - fehlen viele qualifizierte Mitarbeiter.

Wie reagiert die Branche auf diesen Umstand?

Gerald Kopsa: Gerade jetzt ist es wichtig, jungen Leuten eine fundierte Ausbildung zu bieten, um mittelfristig den enormen Bedarf abdecken zu können.

In Niederösterreich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine lange Tradition in der Lehrlingsausbildung haben.

Wir haben bereits kurz über den Mangel an Mitarbeitern in den heimischen Installateurbetrieben gesprochen.

Wie stehen die Chancen, wenn ich so einen Beruf erlernen möchte?

Gerald Kopsa: Excellent! Gerade bei Themen wie Energie sparen, Klima schonen, sauberes Wasser, Heizen und Kühlen mit erneuerbarer Energie und vieles mehr. Das sind die Themen, die unsere Lebensqualität in Zukunft bestimmten werden. Da braucht es sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die handwerkliches und technisches Geschick mitbringen.

Der Installateurlehrling trägt aktiv zum Klimaschutz bei?

Gerald Kopsa: Absolut! Unser Beruf ist mittlerweile zu einem High-Tech-Beruf geworden. Mit der Installation von modernster Technik ist man beim Thema Klimaschutz an vorderster Front mit dabei. Diese Anlagen gehören installiert, programmiert und gewartet.

All diese Fähigkeiten kann man sich im Lehrberuf aneignen? Wie funktioniert das konkret?

Gerald Kopsa: Wir haben ein sogenannten duales Ausbildungssystem. Eine vernünftige Mischung aus Praxis und Berufsschule. Einerseits Mitarbeiten im Team in der Firma, andererseits Aneignen von Wissen in der Schule.

Ganz zu Beginn rate ich allen Interessierten zu sogenannten Schnupperlehre.

Such dir einen Installateurbetrieb in deiner Nähe und arbeite dort ein paar Stunden mit. So bekommst du das Gefühl, ob das der richtige Beruf für dich sein könnte.

Informationen dazu gibt es auch unter www.meinelehre.at

Wenn deine Entscheidung gefallen ist, unterschreibt man mit der Firma einen sogenannten Lehrvertrag. In diesem ist genau geregelt, wie die Ausbildung abläuft, Rechte und Pflichten, Arbeitszeiten und natürlich auch das Gehalt … die sogenannte Lehrlingsentschädigung.

Gehalt? Die Ausbildung wird bezahlt?

Gerald Kopsa: Ja! Und das gar nicht mal so schlecht. Die Lehrlingsentschädigung in unserer Branche ist ganz oben angesiedelt. Man startet mit ca. 700 Euro und beendet die Lehre mit ca. 1.500 Euro im Monat. Diese Beträge wurden erst vor kurzem angehoben.

Für ein Ausbildungsgehalt gar nicht mal schlecht.

Jetzt hab ich den Lehrvertrag unterschrieben und starte mit meiner Ausbildung?

Gerald Kopsa: Man ist im Betrieb vollwertig angestellt, besucht aber drei mal zehn Wochen die Berufsschule. In der Berufsschule startet man mit den Hauptmodulen, diese sind das Fundament zum Experten. Gas- und Sanitärtechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik.

Mit den Spezialmodulen im weiteren Verlauf bildet man sich zum gefragten Experten. Hier geht es z.B. um Haustechnikplanung, Steuerungs- und Regelungstechnik, Badgestaltung und vieles mehr.

In Niederösterreich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir über eine Berufsschule mit Weltniveau verfügen. Die Berufsschule in Zistersdorf hat bereits Weltmeister und Vizeweltmeister hervorgebracht. Eine Institution um die uns viele beneiden. Hier passen viele Faktoren zusammen. Ein eingespieltes Team mit viel Erfahrung, ausgezeichnete Kontakte zu den Herstellern, aber auch die Kontakte zur Landesinnung und zu den ausbildenden Betrieben werden hier laufend gepflegt.

Ist meine Ausbildung nach dem Ablegen der Lehrabschlussprüfung beendet?

Gerald Kopsa: Definitiv nicht! Dann geht’s erst richtig „eine ins Leben“ … um zwei österreichische Musiker zu zitieren.

Matura - Meister - Selbstständigkeit und sogar ein Studium ist möglich.

Und wie schon gesagt, die Tätigkeiten des Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikers werden in Zukunft über unsere Lebensqualität entscheiden.



Für weitere Informationen surfe vorbei auf www.meinelehre.at oder schau einfach beim Installateur in deinem Ort vorbei.

