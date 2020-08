Auch dieses Jahr dürfen Ferialpraktikantinnen und -praktikanten Praxisluft am Universitätsklinikum St. Pölten schnuppern und so wertvolle Einblicke gewinnen und Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben sammeln.Wie jedes Jahr bietet das Universitätsklinikum St. Pölten jungen Menschen die Möglichkeit, im Rahmen eines Ferialpraktikums während der Sommerferien wertvolle Berufserfahrung zu sammeln.

ST.PÖLTEN (pa). Dabei können heuer 32 Praktikantinnen und Praktikanten in den verschiedensten Bereichen ihr Interesse und Engagement unter Beweis stellen. Ob in der Klinikumsküche, in Abteilungssekretariaten, der Finanzbuchhaltung, der Personalstelle oder im Logistikzentrum St. Pölten – ein Praktikum am Universitätsklinikum St. Pölten bereitet optimal auf das weitere Berufsleben vor und ist Orientierungshilfe für die weitere Berufswahl.



„Auch in der Lehrlingsausbildung und in der Vergabe von Praktikumsplätzen nehmen die NÖ Landes- und Universitätskliniken ihre Rolle als wichtiger Arbeitgeber Niederösterreichs wahr“,

freut sich LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf über das große Engagement.„Das Praktikum am Universitätsklinikum St. Pölten bietet jungen Menschen die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Aufgabenfelder kennenzulernen. Die Vielfalt der Einsatzgebiete begeistert unsere Praktikantinnen und Praktikanten dabei immer wieder. Besonders wichtig ist es uns auch, die Ausrichtung aller Aufgaben auf die speziellen Anforderungen des Klinikums zu vermitteln. Von der Küche bis zu administrativen Tätigkeiten richtet sich unsere Organisation an den Patientinnen und Patienten aus. Das ist auch für Ferialpraktikantinnen und -praktikanten oft besonders fordernd und gleichzeitig ein gutes Rüstzeug für die weitere

Berufsausbildung – Spitzenmedizin ist Teammedizin“, betont Mag. Dr. Bernhard Kadlec, Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum St. Pölten.