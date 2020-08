Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner traf sich mit WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Landesinnungsmeisterin Christine Schreiner (Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure). Bei diesem Treffen besichtigte die Landeshauptfrau die hochmodernen Lehrsäle für Kosmetik, Fußpflege und Massage im WIFI St. Pölten und hob den hohen Stellenwert der Mitgliedsbetriebe für das Land Niederösterreich hervor. Landesinnungsmeisterin Christine Schreiner nutzte den Termin, um das neue Kundenmagazin IN BESTEN HÄNDEN zu präsentieren.



ST.PÖLTEN (pa). „Die Branche hat im heurigen Frühjahr trotz herausfordernder Zeiten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsleistung und Arbeitsplatzsicherung beigetragen. Die niederösterreichischen Mitgliedsbetriebe der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure haben darüber hinaus noch einen großen Anteil an der Gesundheit und am Wohlbefinden unserer Landsleute“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Gerade die letzten Monate haben uns mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig unsere Unternehmen in den Regionen sind. Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure gehören hier fix dazu“, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Information ist in schwierigen Zeiten ganz besonders wichtig. Über 196.000 Telefon- oder E-Mail-Anfragen der NÖ Unternehmen zu Corona wurden von der WKNÖ bisher beantwortet.“

In den vergangenen Monaten setzte das Corona-Virus die gesamte Branche unter großen Druck. Erst mit der COVID-19-Lockerungsverordnung durften die Betriebe am 1. Mai unter Berücksichtigung der neuen Hygienestandards und Schutzmaßnahmen wieder öffnen. Umso wichtiger war es, dass die Dienstleistungsbetriebe der NÖ-Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure innovative Wege beschritten, um ihre Kommunikationsmaßnahmen zu bündeln.

Website

Auf der gemeinsamen Website www.inbestenhaenden.com haben sämtliche FKM-Mitgliedsbetriebe die Gelegenheit, sich einen eigenen Steckbrief als Visitenkarte anlegen zu lassen, um die Kunden über ihre Leistungen zu informieren. Für den Webauftritt wurde auch ein modernes, ansprechendes Logo entwickelt, das die gesamte Branche in einem jungen „Look“ präsentiert.

„In Krisenzeiten erhält die Kundeninformation eine besondere Bedeutung. Mit dem neuen Kundenmagazin IN BESTEN HÄNDEN geben wir allen Interessierten einen Einblick in die Vielfalt unserer Branche. Ob mobile Dienstleistungen, Naturkosmetik, Hochzeitsstyling, Bodywrapping, Manuelle Lymphdrainage, Shiatsu oder apparative Kosmetik, unsere Mitgliedsbetriebe überzeugen mit einem sehr breiten Leistungsangebot mit individueller Schwerpunktsetzung“, berichtet Landesinnungsmeisterin Christine Schreiner.

Umfassende Maßnahmen setzt die Landesinnungsmeisterin auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung. So wurde die Lehrzeit für Masseure von zwei auf drei Jahre erhöht, während für die Unternehmerinnen und Unternehmer laufend Refresher-Kurse angeboten werden. Mit dem Ziel, eine FKM-Akademie ins Leben zu rufen, soll den Themen Ausbildung, Lehre und Weiterbildung ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. „Dieses Qualitätsbewusstsein sowie eine qualitativ hohe Ausbildung merken auch unsere Kundinnen und Kunden wie auch die Tatsache, dass gerade bei der Ausübung unserer Berufe die Hygienevorschriften immer schon streng beachtet wurden und beachtet werden“, so Schreiner weiter.

Gerade für den Bereich der Ausbildung stehen den künftigen Nachwuchskräften im WIFI St. Pölten drei modernst ausgestattete Lehrsäle für Kosmetik, Fußpflege sowie Massage zur Verfügung. Dies ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung auf Top-Niveau und mit höchsten Hygieneansprüchen, wovon sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich überzeugen konnte.

„Wir arbeiten mit viel Einfühlungsvermögen und Herzenswärme ausgesprochen gerne am und mit Menschen. Die Wiedersehensfreude mit den Kunden war enorm“, erzählt LIM Christine Schreiner. „Zudem durften wir in den letzten Monaten eine sehr große Unterstützung seitens des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ erfahren. Dafür gebührt allen unser herzlicher Dank!“

Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure – Brancheneinblick

Im 2. Quartal 2020 waren 4.722 Mitgliedsbetriebe bei der Wirtschaftskammer NÖ gemeldet, wovon 83,8 Prozent ganzjährig aktiv ihre Tätigkeit ausüben. Der EPU-Anteil (Ein-Personen-Unternehmen) in der Branche beträgt 85,9 Prozent. Die niederösterreichischen FKM-Mitgliedsbetriebe beschäftigen aktuell 1.231 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es befinden sich insgesamt 96 Lehrlinge (Stand: 31.12.2019) in Ausbildung.