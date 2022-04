Die Caritas St. Pölten gratuliert den neuen Absolventinnen des Lehrgangs Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung. Die neun Absolventinnen durften am 2. April ihre Abschlüsse feierlich entgegennehmen und sind somit berechtigt ab sofort ehrenamtlich in diesem Bereich tätig zu sein.

ST. PÖLTEN (pa). Der bereits 47. Lehrgang Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, veranstaltet vom Mobilen Hospizdienst der Caritas St. Pölten in Kooperation mit dem BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten, konnte diesmal von neun Teilnehmerinnen positiv absolviert werden.

„Es freut uns besonders, dass einige Absolventinnen auch beim Mobilen Hospizdienst der Caritas in Amstetten und Waidhofen/Ybbs mitarbeiten werden. Somit haben wir nun insgesamt 124 ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter*innen im Diözesangebiet, die sich dieser wichtigen Aufgabe in der Gesellschaft annehmen.“, so Elisabeth Haas, Leiterin des Mobilen Hospizdienstes der Caritas St. Pölten.

Da Sein für Menschen am Lebensende

Ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter*innen schenken Zeit, bringen Abwechslung in den Alltag und entlasten Angehörige. Neben einem offenen Herzen ist für die Arbeit als Hospizbegleiter*in eine Grundausbildung Voraussetzung, die in einem Lehrgang im Umfang von acht Seminarblöcken an Wochenenden absolviert werden kann. Neben viel fachspezifischem Wissen bietet der Lehrgang Raum und Zeit sich persönlich mit diesen Themen zu beschäftigen. Denn auch die Reflexion der eigenen Trauer ist wichtig, um sich auf eine ehrliche und wertschätzende Begegnung mit Sterbenden und Trauernden einlassen zu können.

Der nächste Lehrgang startet im Herbst

Wer sich für die Ausbildung als ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleitung interessiert, kann bereits wieder im Herbst durchstarten.