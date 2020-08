In der Privatbrauerei Egger „knallen die (Bier-)Korken“: Nach der jüngst erfolgten Kür zu einem der besten Märzenbiere des Landes wurde das Unternehmen nun mit dem „German Brand Award 2020“ für exzellente Markenführung ausgezeichnet.

UNTERRADLBERG(pa). Im Vorjahr hat die Privatbrauerei Egger ihre Produktverpackungen maßgeblich verändert. Unter Federführung der in Hamburg ansässigen Agentur Pacoon wurde der neue Marken- und Produktauftritt erarbeitet. Das neue „look & feel“ verbindet dabei gelungen Tradition und Moderne: So wurde das alte Brauereiwappen wieder reaktiviert, die traditionellen Farben Grün und Rot beibehalten, aber durch zeitgemäße, reduzierte Designelemente wie eine matte Lackierung der Dosen, ein puristisches Frischesiegel als Halsetikett sowie ein wertiges Flaschen-Relief ergänzt. Die beiden Egger Getränke-Geschäftsführer Frank van der Heijden und Martin Forster sind naturgemäß zufrieden:



„Die hohe Qualität unserer Produkte unterstreichen wir nun auch mit der neuen Verpackung. Preise wie der German Brand Award bestätigen, dass wir auch auf Marke- tingseite den richtigen Weg gehen. Auch das Konsumenteninteresse konnte durch die neuen Verpa- ckungen deutlich gesteigert werden.“

Starke Marke



Die Markenwerte „mutig, authentisch und hochwertig“ und die Tatsache, dass es sich bei Egger um eine Privatbrauerei handelt, sind nunmehr sofort erkennbar.Elke Pietzsch von der Designagentur Pacoon: „Eine Marke ist stark, wenn diese richtig in Szene gesetzt wird, den Verbraucher erreicht, begeistert, konsistent und am Ende wirtschaftlich erfolgreich ist. Das zu erreichen, erfordert Knowhow, Kreativität und Leidenschaft. Mit all diesen „Zutaten“ haben wir den Port- folio-Relaunch der Marke Egger Bier umgesetzt und damit gewonnen.“

Richtig gutes Bier in richtig schönem Gewand



Als regionale Privatbrauerei im Familienbesitz fühlt sich Egger der Markentradition verpflichtet und legt Wert auf Nachhaltigkeit, Authentizität und Qualität. Diese Unternehmenswerte spiegeln sich im neuen Auftritt wider. Frank van der Heijden, Geschäftsführer für Verkauf und Marketing, weiß: „Mit der neuen Verpackung haben wir gezeigt, dass die konsequente Kreation einer starken Markenklammer zur Bün- delung des Markenportfolios zum Erfolg führt und die Eigenständigkeit und den Charakter der Marke schärft.“

Reichweitenstärkster Marketingpreis



Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland und versteht sich als Preis, „der Markenerfolge sichtbar macht“. In diesem Jahr konnte er mit 1.200 Einrei- chungen aus 14 Ländern eine große internationale Resonanz erreichen. Hier werden die „Besten der Besten“ prämiert. Am German Brand Award können Unternehmen, Agenturen, Dienstleister und Mar- keteers sowie nichtkommerzielle und staatliche Organisationen aus allen Branchen weltweit teilnehmen. Als reichweitenstärkster Marketingpreis ist er eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland und rangiert im direkten Wettbewerb national damit auf Platz 1 und international auf Platz 2. Nähere Details finden Sie hier.

Über die Privatbrauerei Egger



Die Privatbrauerei Egger wurde bereits 1675 das erste Mal urkundlich erwähnt. Heute befindet sich das Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich im Besitz der Familie Egger. Die Biere aus dem Hause Egger werden mit großer Leidenschaft in einer der modernsten Brauereien Europas nach alter Tradition ein- gebraut. Zahlreiche Prämierungen sind Zeugnis für die hohe Qualität der Produkte. Der Anspruch, den Biermarkt aktiv mitzugestalten und vielfältige Impulse für Handel und Gastronomie zu setzen, ist die

Treibkraft für die vielfältigen Innovationen von Egger. Die Privatbrauerei produziert klimaneutral und bezieht die Energie aus dem am Standort befindlichen Biomassekraftwerk und einem externen Strom- anbieter, der zu 100 Prozent mit regenerativen Energieträgern arbeitet.