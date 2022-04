Der neue SPAR Markt im Fachmarktzentrum St. Pölten-Stattersdorf hat am 7. April eröffnet.



„Der Standort liegt verkehrsgünstig, zusätzlich werden derzeit viele Wohnungen im unmittelbaren Umfeld gebaut, für deren Bewohner der neue SPAR ein wichtiger Nahversorger sein wird“, ist SPAR Geschäftsführer Alois Huber überzeugt.

NÖ (red.) Betreut wird der Markt von insgesamt 19 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Marktleiterin ist Isabella Prisching. Unterstützt wird sie von Marktleiterin-Stellvertreterin Stephanie Helmreich, Obst- und Gemüse-Abteilungsleiterin Mirela Mold und Feinkost-Abteilungsleiter Christian Klaffl.

Top Sortiment für Feinschmecker

Auf 640 m² lässt die Filiale in St. Pölten mit einem Angebot von rund 10.000 Artikeln keine Kundenwünsche offen. Ein abwechslungsreiches Sortiment aus Produkten des täglichen Bedarfs sowie Delikatessen und Schmankerln erwartet die Kundinnen und Kunden. Dabei steht Frische im Vordergrund. Überzeugen können sich die Kundinnen und Kunden davon bei Brot und Gebäck von regionalen Lieferanten, wie den Bäckereien Hager und Käppl, sowie bei den Produkten aus der filialeigenen Backstation und dem umfangreichen Obst- und Gemüseangebot.

Der neue SPAR-Supermarkt in St. Pölten-Stattersdorf besticht durch einen top-modernen Außenauftritt, innovatives Ladendesign und eine große Auswahl an Produkten.

Foto: SPAR/Brunnbauer

hochgeladen von Mariella Datzreiter

Auch in der Feinkost-Abteilung, mit Frischfleisch in Bedienung, sind Beratung und Spitzenqualität oberstes Gebot. Eine feine Auswahl an Coffee-to-go Angeboten sowie eine frische Orangensaftpresse runden das Sortiment perfekt ab.