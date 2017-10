Frank Xavier - Tag des offenen Ateliers

Im Zuge der, die von der Kulturvernetzung Niederösterreich initiiert und organisiert werden stellt der Maler und Autorseine Werke am Gelände des Stadtflohmarktes St. Pölten (Wiener Straße 57) zur Schau.Es handelt sich dabei im Gemälde in Acryltechnik, Zeichnungen und Fotografien, die sich durch die intensive Formensprache und Farbgebung abheben und jedem Raum eine ganz besondere Note verleihen können.

Mitwill Frank Xavier einen großen Teil seiner mehr als hundert Gemälde am liebsten bezeichnen.Denn tatsächlich zeigen die meisten seiner Bilder visionäre und abstrakte Situationen. Kugeln, Blitze, starke Farben, abgegrenzte Linien.Man kann sich in diese klare Formensprache gut hineindenken und eine eigene Welt - eine eigene Vision bauen.So gesehen sind die Kunstwerke von Frank Xavier oft auch Medium und stellen eine unsichtbare, aber hochenergetische Verbindung her, zwischen der visionären Welt des Schaffenden und der energetischen Aura des Betrachtenden.F.X. ist dankbar für alle, die mit und durch seine Kunst neue Kraft und Energie gefunden haben.Frank's Bildersprache sind daher nicht nur Formen in der reinen Art, sondern stehen für Entwicklungen, Möglichkeiten, Visionen für die aktuelle Bewältigung von Situationen oder zukünftigen Herausforderungen.