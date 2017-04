St. Pölten : WAREHOUSE / Stp |

-=| Hit the Floor! |=-

Support your Locals!



LINE UP

➤ EMX (Comrade DNB)

➤ LPH (Fasten Your Seatbelts)

➤ TrendR (Audio Danger, Overdose)

➤ Equiron b2b FirstMove (Error)

➤ Estimate



Start: 22:00

AK 5 € / 4 € spark7 members

Kein Einlass unter 16 - Ausweiskontrolle!



WAREHOUSE / Stp

Kelsengasse 9

3100 Sankt Pölten