Kulinarium Kuefstein , Schloßbergstraße 23 , 3107 Sankt Pölten AT

Nach dem erfolgreichen letzten Jahr geht das neue Seniorenfloor AFTER WORK Clubbing auf der Sonnenterrasse am Schloss Viehofen in die nächste Runde! Wir freuen uns jetzt schon auf gemütliche und sonnige Stunden auf der schönen Sonnenterrasse mit Blick auf unsere Stadt.



SPECIALS

gemütliche LOUNGE Musik für einen schönen Ausklang des Abends!



Leckeres Essen von Gastro Zwieselbauer!



Findet nur beim Schönwetter statt!





Abendkassa: 5€