20 Jahre Festspielhaus – und wir sind im Garten!



WANN: ab 17.00 UhrWO: Im & ums FestspielhausWER: Du, deine Familie, deine Freundinnen & FreundeMOTTO: #sindimgartenDRESSCODE: come as you areGEWINNSPIEL: Gewinne vor Ort eine viertägige Reise in dieKunstgärten Marrakeschs (inkl. Flug) gesponsert von Gärtner ReisenAm 09. Juni verwandelt sich der Kulturbezirk für eine Nacht in einen träumerischen Pop-Up-Garten. In einer Hängematte dösen und die tänzerischen Videoprojektionen von David Michalek auf der Festspielhaus-Fassade beobachten, dem Cellisten Jeffrey Zeigler lauschen und zu den Beats von DJ The Scumfrog tanzen oder in entspannter Atmosphäre ganz einfach leckeres Streetfood und ein Gläschen Wein mit FreundInnen genießen – ein Sommer-Gartenfest für alle Sinne! Mit dem Spielbus und einem Eisstand sind übrigens auch unsere kleinsten Gäste bestens umsorgt. Von Pop-Up zu On-Top: Vielleicht haben Sie Glück und gewinnen vor Ort eine viertägige Reise in die Kunstgärten Marrakeschs. Also Family & Friends einladen und mitfeiern – der Eintritt ist frei!