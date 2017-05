St. Pölten : WAREHOUSE / Stp |

Soulshake Clubbing





LINE UP



→DNB-Floor:

○ TR TACTICS (Mainframe Recordings)

○ FOURTEX (Overdose Recordings)

○ NC:MATIC (Overdose Recordings)

○ SPACECAKE

○ SOULSHAKE

○ more coming soon ...



→RNB, Hip-Hop Floor:

○ DON DADA NATION

○ ONE MILLION

○ BLACK PLANET

○ more coming soon ...



→ →→SPECIAL←←←



Beim Eingang werden GRÜNE Bänder für Singles, ORANGE Bänder für Unentschlossene und ROTE Bänder für Vergebene ausgeteilt.





KARTEN-VVK: (bald erhältlich)



Einlass: ab 14 (nach 1 Uhr ab 16)