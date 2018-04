Edle Tropfen für die Gesundheit

24.04.2018, 08:47 Uhr

ST. PÖLTEN (MS). Ätherische Öle sind faszinierend und vielversprechend. Egal, ob sie oberflächlich der innerlich angewendet werden, beziehungsweise die aromatischen Eigenschaften durch die Zerstäubung erfolgt. Die positiven, gesunden Wirkungen sind grenzenlos.

Die Bezirksblätter waren sehr interessiert und machten bei einem "Öle Abend" mit um sich ein Bild zu machen. Nicole Hippmann ist beigeisterte Öleanwenderin sie lernte die Öle auf einer Infoveranstaltung zum Thema „Aromatherapie für den Hausgebrauch“ kennen. Inzwischen ist sie so überzeugt von den Produkten das sie sich ab April selbstständig macht. Wir fragten: "Waren Sie von Anfang an begeistert?" "Ich war ja anfangs komplett skeptisch, aber konnte mich bald von der therapeutischen Wirkung auf körperlicher und emotionaler Ebene überzeugen und nun sind diese Schätze der Natur aus unserem Familienalltag nicht mehr wegzudenken. Bei der Verabreichung diverser Medikamente an meine Kinder hatte ich öfters ein ungutes Bauchgefühl und darum suchte ich nach einer für mich passenden Alternative, da diese auch bei Kindern und Tieren eingesetzt werden können." erzählte sie. Sehr überrascht hat uns das die Öle selbst zum Reinigen und Kochen verwendet werden. Im Grunde gibt es nach dem Sprichwort "Für ois is a Kräutl gwachsn" für alles ein Öl. Beim Arbeiten mit den Ölen geht es einerseits darum mehr eigenverantwortlich für Gesundheit u. Wohlbefinden zu tun, aber u.a. auch wieder mehr Gespür für seinen Körper zu bekommen und darauf zu achten was einem gut tut. Nicole sagte: "Ich habe zwei Söhne und fühle mich fähig, die ätherischen Öle zu verwenden, um ihnen mit den vielen Sachen zu helfen, die zum Großwerden gehören – von Bauchweh, Erkältungen, Gliederschmerzen bis zu Wutausbrüchen. Somit unterstütze ich meine Familie und mich auf sanfte und natürliche Weise bei der Pflege und Erhaltung der Gesundheit auf körperlicher und emotionaler Ebene durch kontrollierte Anwendung echter ätherischer Öle. Für mich als Mutter spielt auch noch ein gewisser „Tut-Gut-Faktor“ durch den Vorgang des Einstreichens der Öle und durch das gleichzeitige Einatmen des wohltuenden Geruchs eine wesentliche Rolle. Darum stelle ich sicher, dass ich ätherische Öle auf Grund ihrer therapeutischen Wirksamkeit und ihrer Reinheit auswähle." Wie gelangen Sie an das Fachwissen? fragten wir: "Mein Aromafachwissen erweitere ich mit zahlreichen Schulungsangeboten und nutze den Erfahrungsaustausch auf sogenannten Ölevertiefungsabenden, die von erfahrenen Öleexperten veranstaltet werden. Beim letzten „Ölestammtisch“ standen saisonale Schwankungen / Allergien sowie diverse Unverträglichkeiten am Programmpunkt." sagte sie.

Viele ätherische Öle sind für die Linderung von Allergiesymptomen bekannt und besonders wirksam. Öleexperten greifen hierbei bevorzugt zu: Zitrone, Lavendel und Pfefferminze. Diese Kombination bringt die Allergien selbst unter Kontrolle, hilft die Stirnhöhlen zu befreien und sorgt für Linderung bei juckenden, tränenden Augen. Im Akutfall einen Tropfen von jedem dieser Öle direkt in die Handfläche aufgetragen, verreiben und 5-7 sek inhalieren. Bei Interesse können gerne nähere Infos bezüglich den kommenden kostenlosen Infoveranstaltungen am 27. April zugesandt werden. Dazu bitte einfach um Kontaktaufnahme unter

www.mydoterra.com/nicolehippmann

.