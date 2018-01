Führerschein Erste Hilfe Kurs (6-Stunden)

Die Unfallhilfe Austria bietet jeden Samstag 6-Stündige Erste-Hilfe-Kurse an.

Diese Kurse in "Lebensretenden Sofortmaßnahmen" sind für den Führerschein anerkannt aber auch als Auffrischung optimal geeignet.Kursbegin: 9 Uhr (Ende: 15:00)Ort: Bahnhofplatz 8 in den Räumen der "Schülerhilfe St. Pölten".Kosten: nur 55€Keine Voranmeldung nötig, bitte gültigen Lichtbild-Ausweis mitbringen.(Kein Kurs an Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr.)