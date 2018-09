Dorfmarkt in Karlstetten

16.09.2018, 21:33 Uhr

Gut besuchter Dorfmarkt von jung und alt

Am 16.09.2018 fand in Karlstetten der 41. Dorfmarkt statt.Bei Blasmusik, Feuerflecken, Kotelett und Co ließen es sich die Leute so richtig gutgehen.Für die Kleinsten gab es Trampolin, Hüpfburg und eine Schminkecke."Die Gemeinschaft ist mit wichtig", sagt. Ihre Freundinpflichtet ihr bei und ergänzt:" Es ist schön, wieder bekannte Gesichter zu sehen, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat".Ihre 2 kleinen Kinder vergnügen sich unterdessen an einem Spielgerät.

Auchist die Gemeinschaft wichtig. "Hier gibt es so gute Feuerflecken", erzählt sie lachend. Und fügt ergänzend hinzu:" Der Wein ist auch sehr gut hier".Zufällig am Dorfmarkt vorbei kam. "Mein Sohn hatte hier in der Gegend ein Fußballspiel", sagt sie, "und das Angebot für die Kinder ist auch sehr groß"."Ja, der Dorfmarkt hat eine jahrelange Tradition", erzähltden. Und er hält ein uns ein Bier entgegen:" Dieses Bier ist einfach super".meint:" Die Atmosphäre hier ist toll". Nach einer kurzen Pause fährtRiexinger fort:" Die Leute sind auch toll. Und der Dorfmarkt hat seinen eigenen Flair."