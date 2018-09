"Endlich schlank - es funktioniert!" Interview übers Abnehmen und die erfolgreiche Stoffwechseltherapie

11.09.2018, 10:45 Uhr

Veronika Perchtold, Geschäftsführerin von easylife, sorgt mit ihrem Team dafür, dass in Österreich die Kilos purzeln; sie spricht über die Geheimnisse des Erfolgs.

Wir haben sehr viel Erfahrung und das Konzept steht auf mehreren Säulen: persönliches Beratungsgespräch, stoffwechseloptimierte Ernährung, intensive persönliche Betreuung und einzigartige kostenlose Nachbetreuung – bis zu einem Jahr nach der Therapie.

Viele Interessierte fragen am Telefon, was die Therapie kostet, wie lange sie dauert und wie sie funktioniert. Darauf laden wir sie zu einem kostenlosen Beratungsgespräch ein und nehmen uns genügend Zeit. Es ist wichtig, den Menschen gegenüberzusitzen, die richtigen Fragen zu stellen und einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Jeder Fall ist anders, daher sind auch Dauer und Kosten der Therapie individuell. Das lässt sich telefonisch nicht klären.14 Jahre Erfahrung zeigen, dass niemand von einem Tag auf den anderen dick wird. Aber nicht immer ist eine schlechte Ernährung oder ungesunde Lebensweise der Grund. Medikamente, eine Schwangerschaft, Rauchentwöhnung und Stoffwechselstörungen können die Ursache sein. Viele Mechanismen im Körper sorgen dafür, dass man zunimmt.Menschen die zu uns kommen, haben meist viel versucht und nehmen trotzdem nicht ab; auch nicht wenn sie wenig essen. Wir sehen uns dann den Stoffwechsel an, messen wie gut der funktioniert und stellen häufig fest, dass er schlecht arbeitet. Einseitige Diäten können die Ursache dafür sein. Daher haben wir die Methode konzipiert, die den Stoffwechsel aktiviert und anregt.Wir konzentrieren uns auf stoffwechseloptimierte Ernährung, eine spezielle pflanzliche Rezeptur und auf mehrere Mahlzeiten am Tag. Viele Menschen die abnehmen wollen, essen zu wenig, das ist falsch.