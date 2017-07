Genuss von der Türkei bis nach Amerika

17.07.2017, 13:26 Uhr

Mit dem traditionellen Bieranstich wurde am Donnerstag das Sommerfestival am Rathausplatz eröffnet.

ST. PÖLTEN (HH). Groß war der Andrang bereits am Eröffnungstag des Sommerfestivals am St. Poltener Rathausplatz. Anwesend zum Bieranstich waren unter anderem Bürgermeister Matthias Stadler, Nationalrat Anton Heinzl, Landtagsabgeordnete Heidemaria Onodi und Vizebürgermeister Franz Gunacker. Die BEZIRKSBLÄTTER wollten wissen, welches Land Ihr kulinarischer Favorit sei? "Ganz sicher Italien", waren sich Martin und Helga Fuhs einig. "Griechenland ist mein Favorit", sagte hingegen Rathaussprecher Martin Koutny. "Ich liebe mexikanisch", so Uli Nesslinger.