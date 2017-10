Karriereforum St. Pölten - Die Jobmesse mit Mehrwert

Karriereevent für Studenten, Absolventen und BerufseinsteigerIn Oberösterreich und Salzburg längst etabliert, findet heuer das Karriereforum am 7. November zwischen 9 und 16 Uhr zum zweiten Mal in Niederösterreich statt. Die Karriereforen in Salzburg und Linz zählen mit jeweils mehr als 2000 begeisterten Besuchern zu den interessantesten Jobmessen in Österreich.In Kooperation mit der Tageszeitung „Kurier“ wird sich das Landhaus in der niederösterreichischen Hauptstadt in eine Begegnungszone für Firmen und Karriereinteressierte verwandeln. Bei freiem Eintritt erhalten Karriereinteressierte direkt von Arbeitgebern und Karriereexperten hilfreiche Tipps, können kostenlose Services in Anspruch nehmen und notwendiges Know-how erwerben.

Arbeitgeber und Institutionen auf Augenhöhe, zahlreiche Karriereservices und wertvolle Bewerbungstipps von ExpertenJung, qualifiziert sucht – Viele Hochschul- und Universitätsabsolventen kennen das Problem. Ein Abschluss allein ist noch keine Jobgarantie. Der Eintritt in den Arbeitsmarkt setzt einige wichtige Schritte voraus, Networking bereits vor einer Bewerbung beispielsweise ist essenziell. Treffen Sie Ihren potenziellen Arbeitgeber persönlich, informieren Sie sich über Weiterbildung und Praktika, lassen Sie Ihren Bewerbungsauftritt von Profis überprüfen und nutzen Sie viele andere Services – als Besucher des 2. Karriereforum St. Pölten.Das Karriereevent für Schüler, Studierende und KarriereinteressierteFür die Besucher des Karriereforums entwickeln der „Kurier“ und die „Salzburger Nachrichten“ ein attraktives und informatives Bühnenprogramm mit knackig kurzen Vorträgen und Tipps von Experten zum Thema Beruf und Karriere. Dabei kommen alle auf ihre Kosten: Schüler vor der Matura, in Ausbildung Stehende, Studenten, FH- und Universitätsabsolventen und Karriereinteressierte. Unterstützt werden die Karriereforen von Bildungseinrichtungen, Universitäten und Fachhochschulen.Die Unternehmen und InstitutionenBei der großen Anzahl von Firmen und Organisation, die auf dem Karriereforum vertreten sein werden und sich als möglicher Arbeitgeber vorstellen, ist es dringend anzuraten, bereits im Vorfeld Erkundigungen über jene Firmen einzuholen, die man auf dem Karriereforum persönlich kennenlernen möchte.Zahlreiche Firmen präsentieren sich nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Mentor und Coaches, wobei die Schwerpunkte auf die Bereiche Bildung und Bewerbung gesetzt werden.Das bietet Karriereinteressierten und Arbeitsuchenden die einmalige Gelegenheit, ihre Bewerbungsunterlangen und den Social-Media-Auftritt überprüfen zu lassen sowie mit erfahrenen Arbeitgebern Bewerbungsgespräche zu simulieren.Gratis Services für BerufseinsteigerAuch das perfekte Bewerbungsfoto, ein professioneller Lebenslauf, Hilfe für ein sicheres Auftreten, eine Typberatung und Networking in der Lounge bei Kaffee, Tee und Snacks gehören zum gebotenen Mehrwert der Jobmesse.Zur Info: Für all jene, die an diesem Event nicht teilnehmen können, besteht kein Grund zu Sorge. Die Termine für die Karriereforen Salzburg und Linz sind auf der Startseite einzusehen.