Kinderspielstadt öffnet die Pforten

23.09.2018, 14:57 Uhr

Gut besucht war die Kinderspielstadt am Domplatz in St.Pölten

ST.PÖLTEN. Trotz anfangs trüben Wetters war am 22.09. 2018 der Andrang in die Kinderspielstadt am Domplatz enorm. Bereits in den ersten 20 Minuten stürmten mehr als 500 Leute den Eingang. Dort empfingenundvon der Kampfkunstschule Hotai die Gäste. In der Kinderspielstadt konnten die Kinder Spielgeld verdienen und ausgeben - wie im richtigen Leben.Am Areal für das Ponyreiten trafen die Bezirksblätterund seine Lebensgefährtinreisten aus Herzogenburg an. "Wir sind das erste Mal hier", erzählen sie.fährt fort:" Wir kamen her ohne irgendwelche Erwartungen. Der Grund war einfach der Unterhaltungswert für die Tochter". "Und der Tochter gefällt es hier", ergänzt

"Einfach cool", findet der 6 jährigeder in Begleitung mit seiner Omadort war. "Ich habe Musik gespielt, war Tanzen und bin Pony geritten", erzähltstolz.Im Hof treffen wirund ihren Sohn. "Ich habe fast alle Stationen gemacht", sagt. "Er ist ein wenig überdreht und redet viel", lacht seine Mutter. "Ich finde, in der Kinderspielstadt lernen die Kinder ohne dass sie es merken auf spielerische Art und Weise das Leben kennen", sagt sie. Alles in allem war die Kinderspielstadt wieder ein großer Erfolg.