"O Zapft is" Ganz traditionell feierte Obergrafendorf am 3. Wies´nfest

01.10.2017, 16:34 Uhr

Die Sportanlage wurde zum Festgelände, aber auch Fußball wurde gespielt

OBERGRAFENDORF (ms). Bei schönstem Herbstwetter fand dieses Wochenende das 3. Wies´nfest statt. Neben zahlreichen Fußballveranstaltungen wie ein Eltern gegen Kinder und einem JUX- Turnier, war auch für musikalische Unterhaltung im Zelt mit den Pielachtaler Schoppenfetzern gesorgt. Die Bezirksblätter waren vor Ort und stellten die Frage " Warum gehört die Tracht zum Oktoberfest?" Melanie Krammer und Johannes Raderer antworteten darauf" Weils Brauch is" so auch ist es für Ingrid Riegler Tradition. Eva und Ulli Kail meinten nur " weils so is". Die Models vom Dirndleck sagten "weil die Tracht ein Traditionsgewand ist genau so wie das Oktoberfest eine Tradition ist". Daraufhin führten sie die Neusten Dirndl auf der Bühne vor. Alles im Allem war es ein gelungenes Fest.