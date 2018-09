Pflegeheim feiert 120 Jahre

23.09.2018, 20:38 Uhr

Das Pflegeheim in Herzogenburg feiert ihr 120 jähriges Jubiläum

Herzogenburg. Die Tore des Pflegeheims in Herzogenburg waren zum 120 jährigem Jubiläum am 22.09.2018 für alle geöffnet. 1898 gegründet als Armen-und Siechenheim wurde es 2012 runderneuert und im letzten Jahr kam das "Betreute Wohnen" hinzu.arbeitet bereits seit 25 Jahren im Pflegeheim. "Das Pflegeheim ist enorm wichtig, sowohl als Arbeitgeber als auch für die Bewohner, die für die Pflege in keine andere Stadt müssen", sagt sie.stimmt ihr zu und ergänzt:" Die Arbeit macht sehr viel Spaß. Natürlich ist es zeitweise auch anstrengend. Aber wir haben ein gutes Team wo alle zusammen helfen."

"WICHTIG FÜR ÄLTERE MENSCHEN"Auch fürist das Pflegeheim sehr wichtig. "Die Pfarre steht in ständigem Kontakt mit dem Heim", erzählt er. Und fährt ergänzend fort:" Wir veranstalten regelmäßigen Gottesdienst in der hauseigenen Kapelle. Auch werden wir gerufen um jemanden die Sakramente zu erteilen."Fürist das Pflegeheim unter anderem auch sehr wichtig als regionaler Partner. "Das Heim ist für umliegende Betriebe sehr wichtig", meint er. Und fährt fort:" Das Pflegeheim ist nicht nur ein Zufluchtsort für Menschen die der Hilfe bedürfen, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.