Poesie der Veränderung: Vernissage im Landhaus St. Pölten

25.04.2017, 20:43 Uhr

Die Ausstellungsbrücke zeigt noch bis 1. Mai Werke der Künstlerin Nadja Dominique Hlavka.

ST. PÖLTEN (mh). Bei der Vernissage der Ausstellung "Poesie der Veränderung" fanden sich in der Ausstellungsbrücke im Landhaus St. Pölten eine Menge kunstbegeisterter Besucher ein. Noch bis 1. Mai sind die die Ölbilder, Grafiken und Objekte der Künstlerinzu bestaunen. Die Schau setzt sich mit den heutigen politisch-sozialen und kulturellen Landschaften und den daraus neu zu formulierenden Lebensräumen auseinander.

Neue Lebensräume

Nach der Begrüßung durch die Leiterin der Ausstellungsbrücke, führte Kunsthistorikerin, Kustodin der Landessammlung Niederösterreich, in Hlavkas Werk ein. Die passenden Worte zur Eröffung fand in Vertretung von zu diesem Zeitpunkt noch Landeshauptmann Bundesrat. Im Anschluss an die Vernissage sorgten aus Ederding bei Herzogenburg vom Weingut Karner für einen Imbiss mit Weinverkostung.