Publikumsmagnet Campus-Ball Krems

26.04.2018, 08:38 Uhr

Ball der Bildung und Wissenschaft zum vierten Mal kulturelles Highlight in der Wachau.

Am Samstag, den 16. Juni 2018 wird das Studien- und Forschungsareal des Campus Krems wieder zur Kulisse für einen der schönsten Sommerbälle Österreichs. Als gemeinsames Fest von Donau-Universität Krems, IMC Fachhochschule Krems und Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften ist der Campus-Ball ein Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben des Hochschulstandortes geworden.

Unter Schirmherrschaft von Bildungsminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Niederösterreichs Landeshauptfrau Mag.ª Johanna Mikl-Leitner und dem Kremser Bürgermeister Dr. Reinhard Resch verwandelt sich das gesamte Areal des Campus Krems am 16. Juni erneut in einen Ballsaal. Eine Vielzahl an Bars, Live-Musik und kulinarische Spezialitäten schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Mit klassischer Tanzmusik im Ballsaal, jazzigen Klängen in der NÖ Science Lounge oder modernen Rhythmen im Clubbing Bereich bietet der Ball Unterhaltung für jeden Musikgeschmack. Das weitläufige Open-Air Areal des Campus Krems gibt dem Ball ein besonderes Flair und lädt ein, bei einem Glas Wein im Freien zu entspannen.Eröffnet wird der Ball mit einer spektakulären Leuchtjonglage. Die CHORyphäen unterhalten mit einem James-Bond-Medley, und unter dem Titel Disco Inferno zeigt die Eventbühne Christopher Muhr eine mitreißende 70er Gesangs- und Tanzeinlage. Bereits zur Tradition gehört die mitternächtliche Publikums-Quadrille. Die NÖ Science Lounge wird mit ihrer Weinbar und dem Ensemble JazzBus auch 2018 wieder zu den Höhepunkten im Programm des Campus-Ball Krems zählen.„Das Besondere am Campus-Ball Krems ist die Zusammenarbeit der drei Campus Institutionen und der spezielle Gäste-Mix. Es sind nicht nur unsere nationalen Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung vertreten, sondern auch unsere lokalen Partner, die Kremserinnen und Kremser, die Studierenden, Lehrenden und Alumni.“, betont Mag.ª Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems. Dieses Jahr findet im Rahmen des Campus-Balls auch das große AbsolventInnentreffen der IMC Fachhochschule Krems statt.Im Vorjahr besuchten rund 1.300 Gäste aus Bildung, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur den Ball. "Der Campus-Ball Krems ist zu einem sommerlichen Glanzlicht unter Österreichs Bällen geworden und mittlerweile fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders für Niederösterreich, Wien und darüber hinaus. Er bietet die Gelegenheit, Wissenschaft, Bildung und Region in einem ganz besonderen Ambiente miteinander zu verknüpfen. Ich freue mich auf eine erneut unterhaltsame Ballnacht und auf ein Stelldichein mit Studierenden, AbsolventInnen, KollegInnen, KooperationspartnerInnen und Gästen aus nah und fern", sagt Friedrich Faulhammer, Rektor der Donau-Universität Krems.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mallinger, Rektor der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, unterstreicht die Wichtigkeit des Zusammentreffens von lokalen und internationalen Persönlichkeiten: „Im vierten Jahr seines Bestehens ist der Campu- Ball bereits eine Institution weit über die Grenzen der Region und der Wissenschaft hinaus. Er ist eine großartige Plattform für Studierende, WissenschafterInnen, Wirtschaft und Politik zum Austausch abseits der Hörsäle und Forschungslabors. Dass auch die Bevölkerung unser Angebot an diesem Abend so gerne annimmt und mit uns feiert, freut uns als Universität besonders.“Auch dieses Jahr wird der Campus-Ball wieder Politik und Wissenschaft, Bildung und Bevölkerung verbinden. Am 16. Juni wird der internationale Campus Krems für eine weitere, unvergessliche Ball-Nacht sorgen.Mehr zum Programm unter www.campusball.at/ball/programm/ Ballkarten sind erhältlich unter www.campusball.at/karten