„Tag der Tagesmütter“: Hilfswerk NÖ feiert seine Tagesmütter und -väter

09.05.2017, 14:47 Uhr

Den 11. Mai widmet das Hilfswerk Niederösterreich heuer seinen rund 500 Tagesmüttern und -vätern. Freie Plätze bei Tageseltern gibt es in allen niederösterreichischen Vierteln, motivierte Tagesmütter und -väter werden laufend gesucht.

Gute Kinderbetreuung soll flexibel und familienfreundlich sein, Kinder individuell in ihrer Entwicklung fördern, Lern- und Erfahrungsräume schaffen und für eine altersgerechte und sinnvolle Freizeitgestaltung sorgen. All dies vereint die Kinderbetreuung durch Tageseltern. Deswegen widmet das Hilfswerk Niederösterreich seinen 500 Tagesmüttern- und Tagesvätern den. Dieser findet jährlich am Donnerstag vor dem Muttertag statt, heuer also am 11. Mai. Die Tagesmütter und -väter betreuen in familiärer Atmosphäre pro Monat fast 2.200 Tageskinder – und sie haben noch Plätze frei. Interesse? Einfach bei einem der 12 Familien- und Beratungszentren melden!

Tagesmütter und Tagesväter betreuen die Kinder im eigenen Haushalt bzw. als mobile Tagesmütter und -väter im Haushalt der Eltern. „Tageseltern können auf die Bedürfnisse der Kinder individuell eingehen und stellen eine konstante Bezugsperson dar“, weiß Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. Außerdem werden sie zu den unterschiedlichsten Themenbereichen laufend geschult. Aktuell steht das Themaim Mittelpunkt. Das Hilfswerk hat passend dazu einaus Kinderbetreuungskompass (Orientierungshilfe rund um Kinder, Eltern und Betreuung) und Kindergesundheitskalender (Wissenswertes, Tipps, Spiele und Rezepte) zusammengestellt – mit praktischen Tipps und vielen Informationen zum Thema Kindergesundheit. Das Servicepaket kann kostenlos bestellt werden: Tel. 02742/249 oder service@noe.hilfswerk.at Interessierte können sich jederzeit melden. Die für ihre Tätigkeit notwendige Aus- und Weiterbildung erhalten die Tageseltern kostenlos beim Hilfswerk Niederösterreich. Sie ist modular aufgebaut, enthält theoretische sowie praktische Einheiten. Die Ausbildung kann als Basis für weitere Ausbildungen im pädagogischen Bereich genutzt werden – bereits ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen können ohne den Kurs zu absolvieren als Tagesmutter oder -vater arbeiten. Die Tageseltern werden außerdem mit kostenloser Weiterbildung unterstützt.Nähere Informationen zu den freien Betreuungsplätzen und zur Tageseltern-Ausbildung gibt es unter der Telefonnummer 02742/249 oder service@noe.hilfswerk.at oder in den 12 Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks Niederösterreich.Link: www.hilfswerk.at