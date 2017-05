15 Jahre Campus und City Radio St. Pölten

04.05.2017, 14:14 Uhr

Ö3-Moderatorin und FH-Absolventin Lisa Hotwagner im Studio

Studiogast und Podiumsdiskussion



Das Campus & City Radio 94.4

ST. PÖLTEN (red). Das Campus & City Radio 94.4, das Ausbildungsradio der FH St. Pölten und Freies Radio für interessierte BürgerInnen der Stadt, feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums war kürzlich Ö3-Moderatorin Lisa Hotwagner, selbst Absolventin der FH St. Pölten, live zu Gast im Studio und bei einer Podiumsdiskussion.Ende April 2002 gingen Studierende der Fachhochschule St. Pölten erstmals auf der Radio-Frequenz 94.4 live on air, damals unter dem Namen „FH Radio“. Heute umfasst das Campus & City Radio 94.4 insgesamt 55 regelmäßige Sendereihen, die von Studierenden, aber auch von freien Radiomacherinnen und Radiomachern aus der Umgebung gestaltet werden. Das Campus & City Radio St. Pölten ist damit nicht nur Ausbildungssender, sondern gleichzeitig auch eines der 14 freien nichtkommerziellen Radios mit offenem Zugang für BürgerInnen in Österreich.Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums lud das des Campus & City Radio St. Pölten kürzlich die bekannte Ö3-Moderatorin Lisa Hotwagner ins Studio. Hotwagner hat von 2006 bis 2009 das Bachelorstudium Medienmanagement an der FH St. Pölten absolviert und selbst erste Radioerfahrung im Campus & City Radio St. Pölten gesammelt. „Ich habe schon damals die Morningshow moderiert. Aber nicht ganz so regelmäßig, weil ich als Studentin oft noch Party machen wollte. Das geht jetzt während der Woche natürlich nicht mehr“, schmunzelte Lisa Hotwagner beim Liveinterview im Studio. „Dass ich die Playlist selbst mit meinen Lieblingssongs gestalten durfte, habe ich als Privileg empfunden. Das geht im kommerziellen Radio nicht.“Anlässlich des Jubiläums war die Ö3-Moderatorin zudem Gast bei einer Podiumsdiskussion an der FH St. Pölten, bei der sie mit Martin Holovlasky, Mitbegründer des Campus & City Radio, dem ehemaligen Geschäftsführer Alois Huber sowie dem freien Radiomacher MC Ron über das Radiojubiläum und verwandte Themen diskutierte.Das Campus & City Radio steht unter der Leitung von FH-Professor Ewald Volk und Programmchefin Anna Michalski. Für die Ausbildung der studentischen Moderatorinnen und Moderatoren ist FM4-Moderator Dave Dempsey zuständig. Weitere Teammitglieder arbeiten an geförderten Projekten, um beispielweise Menschen mit Behinderung das Moderieren im Radio zu ermöglichen. Auch Sendungen mit Flüchtlingen werden initiiert und betreut. Zweimal waren Sendungen für den Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert: einmal für ein Zeitzeugenprojekt, bei dem SchülerInnen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem zweiten Weltkrieg interviewten, einmal für Beiträge aus einem Radioworkshop mit Suchtkranken des Vereins Grüner Kreis.