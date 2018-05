70 Jahre Katholische Frauenbewegung in Niederösterreich

05.05.2018, 00:38 Uhr

LR Teschl-Hofmeister: Gemeinsames großes Anliegen Frauen zu stärken

ST.PÖLTEN (red). 300 Gäste feierten am 29.4 im St. Pöltner Dom mit der Diözesanvorsitzenden der Katholischen Frauenbewegung Anna Rosenberger, Diözesanbischof Klaus Küng, Superintendent Lars Müller-Marienburg und Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das 70-jährige Jubiläum der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten. „Ich gratuliere recht herzlich zum 70-jährigen Bestehen der Katholischen Frauenbewegung. Dafür ist allen Frauen zu danken, die im Laufe der Zeit mit all ihrer Kraft das Miteinander der Menschen fördern und Frauen in ihren vielfältigen Lebenssituationen unterstützen. Ich unterstütze das Motto „frauen.leben.stärken.“ aus ganzem Herzen. Ich bin überzeugt, dass ohne die Katholische Frauenbewegung unser Bundesland heute um ein ganzes Stück weniger solidarisch und weniger lebenswert wäre“, so Teschl-Hofmeister.