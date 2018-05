Amstetten: Neue Wohnungen ab Jänner 2019 bezugsfertig

04.05.2018, 09:26 Uhr

Die schöne, ruhige Wohngegend ist nahe dem Zentrum gelegen und bietet ideale Infrastruktur für Familien. Gegenüber der Anlage befindet sich ein öffentlicher Kinderspielplatz und ganz in der Nähe der Landeskindergarten. In der Straße hält die Citybus-Linie 5. Behörden, Banken, Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Minuten entfernt.

24 geförderte Wohnungen mit Kaufoption entstehen in kleinen Einheiten mit je 5 bis 7 Wohnungen. Größen von 70 bis 90 m² mit PKW-Stellplatz und Abstellraum sind verfügbar. Jede Einheit hat einen großzügigen Freibereich in Form eines Eigengartens oder einer Loggia mit optimalem Sichtschutz zu den Nachbarwohnungen.Ausgeführt wird die gesamte Anlage in Niedrigenergiebauweise mit Vollwärmeschutz sowie kontrollierter Wohnraumlüftung. Energieeffiziente Nutzung und ein verbessertes Raumklima sind dadurch garantiert. Die Wärmeversorgung wird mittels Fernwärme hergestellt.Auf praktische Grundrisse und helle Räume wurde in der Planung besonderes Augenmerk gelegt. Die hochwertige Ausstattung mit Laminatböden und großflächigen Fliesen wird Sie begeistern.Bezugsfertig sind alle Wohnungen im Jänner 2019. Besichtigen Sie schon jetzt ihr künftiges Zuhause und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Besichtigungstermin bei Ihrer Alpenland Wohnungsberaterin Sabrina Öllerer: 02742/ 204 250Alle Informationen und Wohnangebote finden Sie unter www.alpenland.ag