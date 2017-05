Caritas Mutter-Kind-Haus St. Pölten schenkt seit zehn Jahren Zukunft

09.05.2017, 09:12 Uhr

Kurz vor dem Muttertag feiert die Caritas der Diözese St. Pölten das 10-jährige Bestehen des Mutter-Kind-Hauses in der Matthias-Corvinus-Straße in St. Pölten.

ST. PÖLTEN (red). Bereits seit 1995 führt die Caritas der Diözese St. Pölten ein Mutter-Kind-Haus. Als das ursprüngliche Haus am Mühlweg in St. Pölten den Bedarf an Wohnplätzen nicht mehr gerecht wurde, adaptierte die Caritas ein größeres Haus in der Matthias-Corvinus-Straße. 2007 konnte die Einrichtung in das neue Haus übersiedeln, wo neben 11 kleinen Wohneinheiten für Schwangere, Mütter und ihre Kinder auch Gemeinschaftsräume, ein Beratungsraum für Schwangere und die Beratungsstelle für „Rat und Hilfe“ Platz findet.



Mutter-Kind-Starthilfe der Caritas St. Pölten



Spendenkonto:



Zum Muttertag: Schenken mit Sinn

Caritas Direktor Hannes Ziselsberger betont: „Die Unterstützung von Familien in Not ist ureigenster Auftrag der Caritas. In diesen Situationen, wo neben der Schwangerschaft auch viele andere Fragen zu lösen sind, kann nicht ausreichend Geborgenheit und Sicherheit geboten werden. Dort, wo es plötzlich existenziell bedrohlich wird, wo keine passende Wohnung für eine junge Familie zur Verfügung steht, wo Ängste und Überforderung auftauchen, dort helfen wir, in dem wir an der Seite der Mütter und der Kinder stehen. Jedes neue Leben soll eine gute Chance haben, in unserer Gesellschaft anzukommen und in den Monaten der Schwangerschaft und nach der Geburt Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen erfahren können. Denn das sind die wichtigsten Bedingungen, um überhaupt in ein gutes und erfülltes Leben hineinwachsen zu können.“Petra Fischer, Leitern im Mutter-Kind Haus ergänzt: „Bei uns können elf Frauen mit ihren Kindern bis zu einem Jahr lang einen Ort der Geborgenheit und Zuflucht finden. Mit dem Mutter-Kind-Haus haben junge Mütter die Chance nachzureifen sowie die Ruhe und die Normalität des Alltags zu finden. Hier werden sie unterstützt, um eine Ausbildung zu beenden, um einen Arbeitsplatz zu finden, um einen guten Umgang mit den eigenen Finanzen zu lernen und eine tragfähige und liebevolle Mutter-Kind- Beziehung aufzubauen. Und es wird ihnen eine Perspektive für ihr Leben nach dem Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus aufgezeigt.In Geborgenheit und behütet aufwachsen zu können ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Landesrat Maurice Androsch, „Mütter und ihre Kinder, die es nicht so einfach im Leben haben, werden in Einrichtungen wie dem Mutter Kind Haus der Caritas nicht allein gelassen.“ Besonders wichtig ist dem Land NÖ auch eine weitergehende nachhaltige Betreuung, damit nach dem Mutter Kind Haus ein Start in ein selbständiges Leben gelingt. Das ist durch das Mutter Kind Haus der Caritas gegeben, betont Androsch.„Caritas ist eine Funktion der Kirche. Barmherzigkeit und Hilfe ganz am Anfang des Lebens ist ein Auftrag, der uns besonders wichtig ist und den Caritas und Land NÖ gemeinsam gut erfüllen“, ergänzt Generalvikar der Diözese St. Pölten, Eduard Gruber.Nach dem Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus stehen die Frauen vor einer neuen, oft erstmals selbstständigen Existenzgründung. Besonders schwierig ist es eine geeignete und leistbare Wohnung zu finden. Die Ausstattung der Wohnung mitMöbeln für Mutter und Kind, als auch die Kücheneinrichtung, sämtlicher Hausrat, Elektrogeräte, Kühlschrank und Waschmaschine bereitet Probleme.Die Caritas hat daher ein „Mutter-Kind-Starthilfe-Konto“ eingerichtet, denn manchmal scheitert der Weg in die Selbständigkeit an nur wenigen hundert Euro. Mithilfe der Beiträge von diesem Konto können die Frauen dann eine Kaution für die eigene kleine Wohnung oder eine Ablöse bezahlen. Darüber hinaus werden die Mutter bei der Anschaffung von Möbeln, elektrischen Kleingeräten oder anderen notwendigen Dingen des Alltags unterstützt.IBAN: AT 85 2011 1410 0281 1210BIC: GIBAATWWXXXKennwort: Mutter-Kind-HausMit der Caritas Muttertags-Aktion von Schenken mit Sinn (shop.caritas.at/muttertag) kann man heuer 2 Mamas glücklich machen. Zum einen erhalten Mütter in Notsituationen Hilfe, zum anderen hat man ein außergewöhnliches Dankeschön für die eigene Mutter. Denn für jeden Kauf eines „Babypakets“ oder einer „Guten Nacht“ erhält man ein Muttertagsbillet mit der Information, wie im Namen der beschenkten Mutter konkret geholfen wird. Schenken mit Sinn ist auch ideal als Last-Minute Geschenk zum Muttertag: Kurzentschlossene können das Billet ganz einfach online herunterladen und zu Hause ausdrucken.