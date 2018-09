Das erste Mal in deinem Bezirk: Das war Woche 2 der Liebesserie

24.09.2018, 10:59 Uhr

So schön, verrückt und einzigartig kann das erste Mal sein. Die 2. Woche unserer Liebesserie stand ganz im Zeichen der ersten intimen Begegnungen. Hier haben wir einen kleinen Rückblick der Geschichten aus Niederösterreich.

Fragen über Fragen

Vom VW-Käfer bis zum Hotel-WC

Erwischt, verpatzt, oder ein Desaster

Romantik pur

Zur Liebesserie:

"Eine Paarbeziehung stützt sich auf drei Säulen. Intimität, Lust und Leidenschaft sowie materielle Verbundenheit", erklärt Paar- und Trennungsberater Peter Herzog . Sex spielt eine wichtige Rolle in Sachen gesunder Beziehung und aus diesem Grund darf dieser Aspekt auch nicht vernachlässigt werden. Die möglicherweise einprägsamste sexuelle Begegnung ist das erste Mal, dass entweder sehr romantisch oder ein komplettes Desaster sein kann.Die Frage nach dem "ersten Mal" ist oftmals nicht so einfach zu beantworten. Cornelia sucht nach der richtigen Definition für das erste Mal, Daniel ist sich nicht sicher, ob es das erste Mal war und ein Leser aus Waidhofen kann sich nicht mehr daran erinnern und wacht mit einem Fragezeichen über dem Kopf und einem peinlichen Gefühl auf.Auch der "Ort des Geschehens" spielt eine wichtige Rolle und bleibt bei vielen Menschen sehr einprägsam im Gedächtnis. Das neue Auto ( Franz ), das eingeweiht werden soll, ein Hotel-WC ( Nicole ) für eine schnelle Nummer oder der VW-Käfer ( Alfred ), der nicht sehr gemütlich erscheint. Orte, die nicht besonders romantisch sind. Schöner hat man es dann doch am Heuboden eines Stadels mit Petroleumlampe und Schlafsack ( Ronald ).Die freie Natur wird auch oftmals gewählt, um sein Liebesspiel zu vollziehen. Interessant wird es, wenn es mit der Tante bei einem Spaziergang im Steinbruch auf einer alten Couch passiert ( Martin ). Oder wenn man das besondere Kribbeln am ganzen Körper leider nicht vom Sex, sondern vom Ameisenhaufen am Waldboden bekommt, auf dem man aus Versehen gelandet ist ( Gerlinde ).Manchmal rennt das erste Mal nicht wie geplant. Oft kann es passieren, dass man in diesem Moment gestört wird ( Ilse ). Blöd nur, wenn das ein Elternteil ist, das mit der Heugabel auf einen zuläuft ( Rosa ). Oft bestätigt wurde die Tatsache, dass Alkohol nicht besonders förderlich sein kann, um ein schönes erstes Mal zu erleben ( Leser aus Gmünd ). Nicht nur, weil man teilweise keine Herrschaft mehr über seinen Körper hat und sich beispielsweise unkontrolliert während des Liebesaktes auf seinen Partner erbricht ( Tina ).Weniger lustig ist es dann, wenn auch noch Feuer ins Spiel kommt. Im lustvollen Akt kann es schon einmal passieren, dass Kleidungsstücke wild durch die Luft fliegen. Weniger aufregend ist es dann nur, wenn der BH direkt auf einer Kerze landet und Feuer fängt ( Leserin aus Hollabrunn ).Es geht aber auch anders: Man schwebt auf Wolke 7 und hätte sich den Moment nicht schöner vorstellen können. Das erste Mal mit der Liebe seines Lebens, nach einem romantischen Kino-Abend ( Daniel ). Oder an dem Lieblingsort im Garten unter 5 Apfelbäumen, wo einem der Duft der Umgebung bis heute in der Nase bleibt ( Sigrun ). Auch Ronald hat sein erstes Mal schön in Erinnerung. Es fand am Heuboden eines Stadels mit Petroleumlampe und Schlafsack statt. Romantik pur!Du möchtest deine persönliche Liebesgeschichte in den Bezirksblätter wiederfinden und eine romantische Reise mit deinem Partner gewinnen?Dann lade deine Story unter meinbezirk.at/liebe2018_Teilnahme hoch und gewinne mit viel Glück ein bisschen Zweisamkeit mit deinem Herzblatt.

Unter meinbezirk.at/liebe2018 findest du alle Liebesgeschichten aus Niederösterreich und weitere interessante Beiträge zum Thema Liebe.